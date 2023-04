De Mendiguren destacó el nivel de empleo y calificó como "asignatura pendiente" el salario

Los actuales niveles de desempleo son “de los más bajos de los últimos 15 años”, destacó de Mendiguren. Foto archivo: Leo Vaca.

Crisis económica y orden fiscal

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, valoró este martes los niveles de empleo y llamó a salir de la crisis con “crecimiento” y sin una “devaluación brusca”, al tiempo que consideró que el poder adquisitivo continúa siendo una “asignatura pendiente” para la actual gestión.“Hoy estamos con dificultades en lo macroeconómico. Tenemos que tener conciencia de que cayeron de golpe US$ 20.000 millones que representan cinco o seis puntos del Producto y se suman a otra caída de US$ 5.500 millones el año pasado por el tema de la guerra”, dijo de Mendiguren este martes a la mañana en diálogo con Radio del Plata en referencia a lasNo obstante, pese a ello, el funcionario subrayó que el gabinete económico “está haciendo todo lo posible para sustituir esos dólares que no ingresen”.Del mismo modo, enfatizó en la necesidad de, pues sin el mismo “no se puede mantener el nivel de actividad”.“No cabe duda que es un camino difícil, pero lo estamos encarando con toda la fuerza”, agregó.En ese sentido, destacó los actuales niveles de desempleo que indicó que son “de los más bajos de los últimos 15 años”, pero consideró que donde el Gobierno “falló es en la inflación, que licúa el poder adquisitivo del salario”.“Ese es nuestro problema más serio hoy. Es una lucha difícil pero también estamos peleando y no nos está yendo mal en mantener el nivel de actividad y de empleo”, señaló.Por otro lado, el secretario defendió ladurante la pandemia de Coronavirus.“El mundo salió a mantener el nivel actividad antes de buscar el nivel equilibrio fiscal y nosotros hicimos lo mismo, con la diferencia de que mientras que Estados Unidos entró a la crisis con 1,4% de inflación, tasas de interés negativas y estabilidad macroeconómica; nosotros entramos con 54% de inflación y con el país defaulteado en pesos”, manifestó de Mendiguren.Y añadió: “Hoy estamos en una crisis. Ninguno de nosotros aspira a tener un país cony todas esas cosas que uno hace en una crisis”.En ese marco, De Mendiguren rechazó considerar como solución a una “devaluación brusca”.“Nosotros consideramos que es una locura porque en este escenario de bajo nivel de reservas, inflación altísima y poder adquisitivo licuado, el resultado es una locura”, remarcó.Por tanto, dijo, la política encarada es la de “ir a un camino depara bajar el techo de los dólares paralelos”.“A diferencia del pasado queremos estabilizar, pero junto a eso estamos sacando normas que tienen que ver con el crecimiento, premiando a todo lo que sean exportaciones adicionales. Salir vía crecimiento y no vía ajuste”, explicó.“Sé que estamos fallando todavía en recuperar el poder adquisitivo más rápido que es la asignatura pendiente, pero, cuando en todas las crisis anteriores se destruía el empleo y el poder adquisitivo, las dos cosas”, concluyó de Mendiguren.