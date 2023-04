Para Storani, Macri está desilusionado porque no puede imponerse como lo hacía antes

Foto: Daniel Dabove

El dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) Federico Storani consideró este martes que la "desilusión" del expresidente Mauricio Macri con el anuncio del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta de utilizar el método de boleta única electrónica en las próximas elecciones se debe a que"La desilusión y decepción es porque hoy Mauricio Macri no puede imponer los cambios de normas y reglas como lo ha hecho antaño, en otro momento moldeaba la elección conforme fueran sus conveniencias. La reacción fue desproporcionada, desnuda una intencionalidad., señaló Storani en declaraciones para FM La Patriada.Asimismo, agregó que el expresidente especulaba con "producir el efecto de arrastre" y evaluó que ahora el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri (precandidato del PRO en el distrito porteño e intendente del partido bonaerense de Vicente López en uso de licencia), "deberá competir en una situación de mayor igualdad"., explicó el exministro del Interior del Gobierno de la Alianza.En esta línea, Storani resaltó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "está cumpliendo con la ley electoral vigente" y "el mantenimiento de la excepcionalidad que se utilizó en la última oportunidad (las elecciones de 2019 en la Ciudad de Buenos Aires) colocaba en una situación de desigualdad de competencia a muchos candidatos".“Siendo intendente de Vicente López, integrar el gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y pretender competir manteniendo la dualidad de cambios por un tiempo me parece que no corresponde”, sostuvo Storani sobre Jorge Macri.Además, el dirigente del radicalismo recordó que la diputada Nacional de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal dijo ser "orgullosamente bonaerense" y luego fue "candidata (a diputada nacional) por la Capital Federal"."No es casual que esté acompañando la postura de Mauricio Macri. Vidal ha tenido un tiro muy claro de alejamiento de lo que antes reconocía como liderazgo en Rodríguez Larreta dentro de su espacio y se ha ido corriendo cada vez más en reconocer el liderazgo del expresidente.", el exmandatario, indicó.Finalmente, el dirigente de la UCR opinó que en el radicalismo "tiene que haber un solo candidato" y confirmó que "se le ha propuesto a (el diputado nacional) Facundo Manes en varias oportunidades".“Manes había aceptado el procedimiento de una elección interna abierta, una semana después volvió sobre sus pasos. Es evidente que está siendo utilizado para una estrategia de división del radicalismo”, concluyó.