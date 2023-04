Vizzotti: "Estamos igualando el brote de dengue 2020 pero todavía quedan semanas de suba"

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito del género Aedes.

"La fumigación tiene un rol pero no es el más importante, porque cuando se fumiga matamos al mosquito adulto pero no a las larvas".

Las enfermedades que transmite el mosquito

Carla Vizzotti, afirmó hoy se está "igualando" en cantidad de casos el brote de dengue de 2020.

, afirmó este martespero "todavía quedan semanas de suba de casos", y recordó la importancia del eliminar cualquier recipiente que almacene agua y limpiar los bebederos de las mascotas para, que es el vector del la enfermedad."Todos los años tenemos casos de dengue en esta época, pero. Lo que venimos viendo es que cada brote es mayor que el anterior; ahora estamos igualando al de 2020 pero todavía nos quedan unas semanas de subas de casos", indicó Vizzotti en declaraciones formuladas a Radio 10.La ministra remarcó que ", y sobre todo lo que se hace adentro de los domicilios porque, a través del famoso descacharrado que consiste en no dejar recipientes donde se acumule agua, limpiar donde toman agua las mascotas, cambiar el agua de los floreros, etc"."También", sostuvo y, en cuanto a la fumigación, señaló que "tiene un rol pero no es el más importante, porque cuando se fumiga matamos al mosquito adulto pero no a las larvas, es decir que la fumigación es sólo una parte de la estrategia".Según el último reporte del Ministerio de Salud, al 1 de abril se habían notificado 28.235 casos de dengue y se registraba circulación viral en 14 jurisdicciones del país correspondientes a tres regiones: Región Centro (Buenos Aires; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Córdoba; Entre Ríos; Santa Fe); región NEA (Corrientes; Formosa; Chaco) y región NOA (Catamarca; Jujuy; La Rioja; Salta; Santiago del Estero y Tucumán). Esa cantidad de casos implicaba un aumento del 27,7% respecto de la semana previa.En la Argentina también se encuentra circulando la fiebre chikungunya -transmitida por el mismo mosquito- y, hasta el 1 de abril pasado, se registraban 915 casos de los cuales 348 adquirieron la infección en el país; 306 se encuentran en investigación y 261 adquirieron la enfermedad en el exterior; al momento, la circulación de este virus se ha confirmado en 7 jurisdicciones: Buenos Aires; CABA; Chaco; Córdoba; Corrientes; Formosa y Santa Fe.El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito del género Aedes, principalmente por Aedes aegypti; cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona infectada por el virus dengue lo adquiere y luego de 8 a 12 días es capaz de transmitirlo a una persona sana a través de la picadura.La fiebre chikungunya es también una enfermedad viral que, al igual que la otra, es transmitida por la picadura de mosquitos Aedes infectados.En lo que respecta al dengue los síntomas son fiebre acompañada de uno o más de los siguientes síntomas: dolor detrás de los ojos; de cabeza; muscular y de articulaciones; náuseas y vómitos; cansancio intenso; aparición de manchas en la piel y picazón; sangrado de nariz y encías.Ante un diagnóstico de dengue es preciso seguir las indicaciones del personal de salud y asistir a las consultas de seguimiento y control.Si al momento de disminuir la fiebre o en los días posteriores, alguno de los síntomas se agudiza, reaparece o se detectan síntomas nuevos (dificultad para respirar, dolor abdominal intenso, sangrado profuso de mucosas, irritabilidad a somnolencia, vómitos recurrentes) hay que realizar una consulta médica inmediata.Por su parte, los síntomas de la fiebre chikungunya comienzan generalmente de 3 a 7 días después de la picadura del mosquito.El síntoma más común es la aparición repentina de fiebre, a menudo acompañada de dolor en las articulaciones. Otros síntomas que pueden aparecer son: dolor muscular; de cabeza; náuseas; fatiga y erupción cutánea.El fuerte dolor en las articulaciones por lo general dura unos pocos días, pero puede llegar a persistir durante meses, afectando la recuperación total y el regreso a las actividades cotidianas.Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas (tanto de dengue como de chikungunya) es muy importante realizar una consulta médica de manera temprana, no automedicarse y tomar medidas para evitar la picadura de mosquitos y de este modo impedir que sigan transmitiendo el virus.