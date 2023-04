La Aduana detectó 3.376 casos de subfacturación por un total de US$ 74 millones

La Aduana detectó 3.376 casos de subfacturación de exportaciones.

🇦🇷 Informe de la #Aduana precisa cuáles son los rubros que subfacturan #exportaciones en 2023.



Todos los detalles ⬇ https://t.co/yU3sgdt3Ar — Aduana News (@aduananews) April 11, 2023

Fue por una diferencia total constatada de US$ 73.921.273,61.

La Dirección General de Aduanas (DGA) detectó durante el 2023, 3.376 casos de subfacturación de exportaciones, por una diferencia total constatada de US$ 73.921.273,61.Se trata de exportaciones de carne De acuerdo con los resultados de los análisis de riesgo llevados adelante por la DGA en 2023,, precisaron., que declaró 357 operaciones por un valor de US$ 20.359.934,05, mostrando luego del análisis de bases de datos y cruces de información con otras aduanas del mundo, "una subfacturación del 44 por ciento".Según informó el organismo que dirige Guillermo Michel, se constató en el rubro grasas y aceites una diferencia de US$ 16.185.128,74 que no fue registrada debidamente en las exportaciones".En términos porcentuales,Las operaciones involucraron “patrones de comportamiento que se replican de un operador a otro y que incluyen prácticas no deseadas como las triangulaciones nocivas y las ventas sucesivas fraudulentas”, indicaron desde la Aduana.Asimismo, precisaron queEn base a estos perfiles e indicadores,, lo que se ha traducido en numerosas denuncias contenciosas —es decir, radicadas en sede administrativa— e incluso, penales —en el ámbito judicial.