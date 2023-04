Las proyecciones del FMI sobre el crecimiento de la Argentina

Foto Prensa

El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo las proyecciones de crecimiento para la Argentina para 2023, al estimar ahora que el país crecería 0,2%, cuando en octubre último anticipaba un crecimiento de 2%, en un contexto de desaceleración mundial y del "enorme impacto" de la "masiva" sequía.A la vez, el organismo monetario calculó una inflación a 98% para este año, según el año fiscal, y de 88% -(diciembre de 2022 contra diciembre de 2023)-, en línea con las modificaciones realizadas en la cuarta revisión del programa argentino con el Fondo, que se aprobó hace 10 días y permitió un desembolso de US$ 5.400 millones., indicó el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, sobre la Argentina, durante la conferencia de prensa en la cual se presentó hoy el nuevo World Economic Outlook, la publicación semestral del organismo, que fue titulada "A rocky recovery" (una recuperación de roca), precisamente por la dificultad de las economías de salir del contexto adverso.En tanto, Petya Koeva Brooks, del departamento de investigaciones del Fondo, acotó sobre la Argentina: "Vimos desaceleración marcada en 2022 y esperamos que se traslade a este año, más el impacto de la sequía de este año que fue significativo".En cuanto a la inflación, Brooks consideró que el número de "94,8% experimentado en 2022 es una cifra bastante grande y vimos un repunte de la inflación en enero, en parte debido a los precios de los alimentos, pero las presiones de la inflación subyacentes siguen presentes y, en parte, ello es debido a que las expectativas inflacionarias no están ancladas", ahondó la economista.En ese sentido, continuó: "", completó la economista.Las estimaciones también van en línea con los recientes pronósticos similares del Banco Mundial, que la semana pasada divulgó sus informes y proyectó que la Argentina no crecería en 2023.El pronóstico del FMI espera queAsimismo, el FMI ve que podría complicarse aún las cosas a raíz de eventuales coletazos derivados del sector financiero, que aún transita turbulencias, e indicó que, "en un escenario alternativo plausible con mayor sector financiero estrés, el crecimiento mundial se reduce a alrededor del 2,5 por ciento en 2023: el crecimiento más débil desde la recesión mundial de 2001, salvo la crisis inicial de Covid-19 en 2020 y durante la crisis financiera mundial de 2009--con el crecimiento de las economías avanzadas cae por debajo del 1 por ciento".Para el Fondo, la economía mundial se encuentra una vez más en un momento de gran incertidumbre, con los efectos acumulativos de la últimos tres años de shocks adversos, en particular, la pandemia de Covid-19 y la invasión rusa de Ucrania, manifestándose de formas imprevistas. estimulado por demanda reprimida, y persistentes interrupciones en el suministro", resumió en el arranque de su presentación"Los precios de las materias primas se disparan,", con consecuencias negativas que aún se resentirán en la economía global, anticiparon.