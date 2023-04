Larreta, tras desafiar a Macri: "La única decisión que tomé es cumplir con la ley"

Según Larreta "la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio está más garantizada que nunca" VER VIDEO

Captura de TV.

Macri, Bullrich y Vidal le pegaron a Larreta tras el anuncio de las elecciones concurretes.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, defendió su decisión de convocar las elecciones en la ciudad de Buenos Aires en forma concurrente con las nacionales -mismas fechas pero con sistema de votación diferente- al insistir con que lo que hizo fue "cumplir con la ley", y remarcó que "la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio está más garantizada que nunca"."En la Ciudad el Código Electoral es claro: fue modificado en 2018 y está vigente desde 2020, y dice que se vota con boleta única, es lo que dice la ley", afirmó Larreta, quien indicó que de acuerdo con esa normativa, lo que restaba definir era si ese instrumento iba a ser "papel o electrónico"."Uno puede decidir el instrumento, si es de papel o electrónica, pero la única decisión que tomé es cumplir con la ley", aseveró el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial en el marco de un acto que encabezó este martes en el Cuartel de Bomberos II "Patricios".Ante los cuestionamientos que recibió por la decisión desde el PRO , particularmente a través del expresidente Mauricio Macri; de la titular del PRO, Patricia Bullrich; y de la diputada nacional María Eugenia Vidal, Rodríguez, Larreta remarcó que la votación con boleta única electrónica es "una bandera" que propone "desde hace años".Así, argumentó, también "se termina con esto de que te esconden la boleta, con el puntero, se acaba la lista sábana, es la manera más transparente" de sufragar.En tanto, sobre la decisión de hacer coincidir las elecciones porteñas con las nacionales en cuanto a las fechas, Horacio Rodríguez Larreta sostuvo que lo hizo "para que los porteños no tengan que ir seis veces" a las urnas, algo que, además, "sería más caro", argumentó.En el plano político, Rodríguez Larreta aseguró que no quiere entrar en discusiones con quienes lo criticaron, pero afirmó que "la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio (JxC) está más garantizada que nunca"."Nunca me van a escuchar criticando a otro miembro de JxC. Si me eligen como Presidente, me comprometo a llevar el sistema de boleta única a todo el país", reiteró, del mismo modo en que lo había hecho este lunes, en el mensaje que difundió a través de las redes sociales con el anuncio de las fechas y la modalidad de votación en el distrito.Ante una consulta puntual sobre si esta decisión potencia al radicalismo y a su precandidato a jefe de Gobierno en la Ciudad, el senador nacional Martín Lousteau, Rodríguez Larreta insistió con que es algo que "favorece los porteños"."Con este sistema que implementamos en la Ciudad, hay igualdad de condiciones para todos los candidatos. El PRO está trabajando en la Ciudad para tener un solo candidato a jefe de Gobierno rumbo a las PASO", puntualizó.El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, coincidió con Larreta al hablar con Radio 10, y explicó que, "cuando hay un sistema (de votación) diferente entre la elección local y la nacional, se terminan desdoblando" los comicios y "la gente tiene que ir a votar seis veces" en un año."Por esto se eligió esta opción de elecciones concurrentes, para que los porteños, en vez de ir seis veces a las urnas, vayan tres", afirmó."La mayoría de los porteños ya votó con este sistema de boleta electrónica, habrá igualmente capacitaciones. Es un sistema ágil y transparente, en 2015 veíamos cómo teníamos los resultados en 20 minutos", argumentó Miguel.Asimismo, sostuvo que el sistema "será sencillo" y graficó que "uno va a llegar al cuarto oscuro y tendrá una boleta con las autoridades nacionales y luego la máquina al otro costado para votar las autoridades locales".Miguel evitó, al igual que Larreta, entrar en polémicas con los sectores del PRO que cuestionaron la decisión y la defendió al explicar que "el Gobierno (porteño) elige la fecha de la elección, pero el método, que es la boleta única, lo establece el código electoral de la Ciudad, votado en 2018 por amplia mayoría".