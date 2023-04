El seleccionado sub 17 enfrenta a Chile en el inicio del hexagonal final

Claudio "Diablito" Echeverri es la "joyita" del seleccionado sub 17.

El "Diablito" Echeverri ya está en el radar de grandes de Europa

El seleccionado argentino sub 17 enfrenta este martes a Chile por la primera fecha del hexagonal final del torneo Sudamericano que definirá las cuatro plazas para el próximo Mundial.El partido que abrirá la primera jornada se disputará desde las 16 en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito y será transmitido por TyC Sports.A las 18:30 jugarán Brasil - Venezuela y a las 21 será el turno para Ecuador - Paraguay, ambos en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito., luego de haber jugado la primera fase del certamen en Guayaquil.Argentina terminó primera en el grupo B con 10 puntos y es una de las tres invictas del torneo junto a su escolta Paraguay y Brasil, líder del grupo A.Chile finalizó en el segundo puesto del B con 7 puntos producto de dos triunfos (a Uruguay y Colombia, ambos 2-0), un empate (1-1 contra Ecuador) y una derrota (3-0 con Brasil).de la categoría.La sede original era Perú pero la FIFA finalmente le sacó la organización y anunciará al nuevo anfitrión en las próximas semanas.Claudio "Diablito" Echeverri es la nueva "joyita" de River Plate que ahora está resguardada en el seleccionado sub 17 de Diego Placente en el Sudamericano de Ecuador, pero a futuro su destino podría estar en Europa, ya que varios medios del Viejo Continente lo ubicaron en el radar de Real Madrid, mientras que otros lo sitúan en la mira de Manchester City y París Saint Germain, este último con la "bendición" de Lionel Messi, que lo conoció en el predio de AFA en Ezeiza.que debuta con Chile en el hexagonal final clasificatorio para el Mundial de la categoría (van cuatro), y hoy el medio especializado en transferencias The Hard Tackle lo ubicó como uno de los jugadores juveniles más codiciados del mercado y apuntado por Real Madrid para sumarlo a su plantel.Claro que los españoles ya tienen competencia, porque Manchester City y el Paris Saint Germain también siguen de cerca su evolución, y de hecho el diario español de Cataluña, Mundo Deportivo, ya lo refirió como el "nuevo Messi”.Alertado de esto,, con planes de elevarla hasta 50.000.000.