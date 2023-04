Preocupación en Washington: es "muy grave" el riesgo por los documentos secretos filtrados

El pentágono continúa investigando el tema.

La filtración de documentación militar secreta, en parte relacionada con la invasión de Rusia a Ucrania , representa un riesgo "muy grave" para la seguridad nacional de Estados Unidos,El Departamento de Justicia está a cargo de investigar la fuga de esa documentación, que parece incluir evaluaciones e informes secretos de inteligencia que afectan no solo a Ucrania y Rusia, sino también análisis de los aliados de Estados Unidos., señaló Chris Meagher, asistente del secretario de Defensa para asuntos públicos, ante la prensa., aunque es posible que algunos hayan circulado en línea durante semanas o meses, antes de que comenzaran a recibir la atención de los medios de comunicación la semana pasada, a partir de una nota del New York Times.Hace dos días,“y modificaron sus datos en un acto propagandístico que resulta perjudicial para la próxima contraofensiva planificada del Ejército ucraniano contra las tropas rusas”."Seguimos investigando cómo sucedió esto, así como el alcance del problema. Se han tomado medidas para observar más de cerca cómo se distribuye este tipo de información y a quién", remarcó este martes Meagher., día en que se publicó la nota de The New York Times."Vamos a llegar al fondo de esto. Y luego, si deben tomarse acciones, a medida que sepamos más sobre el alcance de lo que sucedió, obviamente las tomaremos”, avisó el el coordinador de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.Kirby añadió que se le informó al presidente Joe Biden sobre la filtración de inteligencia relacionada con los planes de batalla de Ucrania para una contraofensiva contra las fuerzas rusas., como uno que proporcionaPero otros apuntan a la vigilancia de Estados Unidos sobre sus aliados, como uno que afirma que dirigentes de la agencia de inteligencia israelí Mossad abogaron por protestas nacionales contra un controvertido plan de reforma judicial.Algunos estadounidenses, y se informó a los comités del área del Congreso, dijo el Pentágono., pero señaló que las fotos que circulan por la web parecen mostrar información confidencial."Las fotos parecen mostrar documentos similares en formato a los utilizados para proporcionar actualizaciones diarias a nuestros altos mandos sobre Ucrania y las operaciones relacionadas con Rusia, así como otras actualizaciones de inteligencia", dijo, pero algunos "parecen haber sido alterados", reseñó la agencia AFP.Esto incluye un documento que circula en línea que parece haber sido alterado para que muestre que Ucrania había sufrido más bajas que Rusia, cuando la aparente versión original decía lo contrario.Las consecuencias de la aparente filtración podrían ser importantes porque ponen en peligro las fuentes de inteligencia estadounidenses y, a la vez, proporcionan información valiosa a los enemigos."La divulgación de material clasificado sensible puede tener implicaciones tremendas no sólo para nuestra seguridad nacional, sino que podría llevar a la pérdida de vidas", admitió Meagher.Mientras, el Kremlin afirmó que los presuntos documentación son "bastante interesantes" y remarcó que "no puede descartarse" que EEUU haya espiado al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski."El hecho de que Estados Unidos iniciara hace tiempo la vigilancia de varios jefes de Estado, especialmente en capitales europeas, ha salido a la luz en repetidas ocasiones y ha causado varios escándalos", expresó el vocero de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov., después de que la cadena de televisión estadounidense CNN informara durante el fin de semana que uno de los documentos filtrados apuntaría en esta dirección.se limitó a llamar "extrañas" estas informaciones y subrayó que todos los empleados cercanos a Zelenski trabajan de forma "absolutamente profesional", de acuerdo a la agencia Ukrinform.Según la agencia Europa Press,, propiedad de un oligarca cercano al presidente ruso, Vladimir Putin.