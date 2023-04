Formosa aguarda un pico de casos de dengue para la segunda quincena de abril

Epidemia de dengue en la provincia.

La funcionaria del Ministerio de Desarrollo Humano aclaró que en la actualidad se registran más casos de chikungunya que de dengue

Pico de casos de dengue en Formosa. Foto: Jose Gandolfi.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito del género Aedes, principalmente por Aedes aegypti

Las autoridades sanitarias de Formosa advirtieron que se aguarda el pico de casos de dengue para la segunda quincena de este mes, en el marco de un "aumento sostenido".La directora de Epidemiología de la provincia,y advirtió que se aguarda el pico de casos de dengue para la segunda quincena del mes de abril.Según un comunicado emitido por la subsecretaría de Comunicación provincial, la funcionaria de Salud consideró que se está percibiendo un "aumento sostenido" de casos de dengue, que ya tuvo un pico hace dos semanas con 51 nuevos casos."Se viene manteniendo, me hubiera gustado que esté más bajo el promedio de casos. Pero estamos entrando en una época del año donde es lógico que aumenten las infecciones respiratorias porque viene el frío", advirtió.Y avanzó en señalar que, sumado a la gripe."Es de esperar que aumente, si bien es escalonado, veremos cómo sigue transcurriendo", analizó.Además, la funcionaria del Ministerio de Desarrollo Humano aclaró que en la actualidad se registran más casos de chikungunya que de dengue, aunque advirtió que "el dengue viene cabalgando muy rápido atrás".Por otra parte, Rodríguez descartó la posibilidad de que, ante la llegada del invierno, los casos desciendan, porque el mosquito recién merma su actividad con cinco grados de temperatura ambiente, lo que no ocurre con frecuencia en la provincia de Formosa. Por ello, dijo es necesario continuar con la prevención, tanto domiciliaria, como comunitaria.estamos entrando en la época que esperamos el pico", anticipó y luego señaló que los casos comenzarán a descender en la segunda quincena de mayo.En ese sentido, la funcionaria refirió además que existen cuatro serotipos de dengue, a lo largo de los brotes, Formosa registró la circulación de los serotipos 1, 2 y 4., en este momento tenemos dengue 1 y 2, las dos a la vez, el 2 es más complicado, tiene complicaciones neurológicas, es más agresivo", graficó.Por último, Rodríguez dijo que ante la presencia de cualquiera de los síntomas (tanto de dengue como de chikungunya) es muy importante realizar una consulta médica de manera temprana, no automedicarse y tomar medidas para evitar la picadura de mosquitos y de este modo impedir que sigan transmitiendo el virus.El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito del género Aedes, principalmente por Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona infectada por el virus dengue lo adquiere y luego de 8 a 12 días es capaz de transmitirlo a una persona sana a través de la picadura.que, al igual que la mencionada anteriormente, es transmitida por la picadura de mosquitos Aedes infectados.Su nombre significa "aquel que se encorva" y refiere a la apariencia inclinada que adquieren algunas personas que lo padecen a causa de los fuertes dolores articulares que provoca.