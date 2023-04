Italia regulará los alquileres temporarios a través de plataformas online

Nuevas medidas en Italia para el turismo. Foto: Archivo.

La ministra de Turismo de Italia, Daniela Santanchè, consideró que la oferta de los alquileres temporarios a través de plataformas online son "un problema real, un far west", y anunció que, pero limitará "a quien alquila 20 departamentos con esta fórmula"."Este es un problema real, el far west", consideró Santanchè en una entrevista con el diario Il Messaggero al ser consultadaEn ese marco, señaló: "Las pocas reglas existentes no se aplican. Necesitamos una regulación real y también estamos esperando lo que se le ocurra a Europa. He activado una mesa con todas las asociaciones de la categoría, escuchando las distintas instancias, y vamos a definir nuevas reglas".En la entrevista, Santanchè planteó que la idea es "tener en cuenta algunas peculiaridades, por ejemplo en pueblos pequeños donde no hay instalaciones de alojamiento y los alquileres a corto plazo son la única solución para el turismo".añadió."Se necesitan reglas, lo que tengo en mente desagradará a alguien. Y esto me confirmará que será una regulación justa", enfatizó la ministra, que destacó que los números del turismo en Italia ya superan a los de la prepandemia de coronavirus.