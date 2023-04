Declaran agentes de la Policía Federal que recolectaron pruebas en el lugar del hecho

Foto: Julián Álvarez.

Lucas González tenía 17 años y jugaba en las inferiores de Barracas Central.

Foto: Alfredo Luna.

La tercera audiencia del juicio que se les sigue a 14 policías de la Ciudad acusados de matar y encubrir el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años que fue asesinado a tiros en noviembre del 2021 en el barrio porteño de Barracas,el día del hecho y su posterior análisis.Fuentes judiciales informaron a Télam que la audiencia se llevará a cabo en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 porteño, ubicada en la calle Paraguay al 1536,, en Retiro.Los informantes señalaron que dicha modificación está vinculada a un pedido de los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero,, ya que la capacidad de esa sala es reducida y no se admitirá la presencia del público.Se espera que durante la jornada, cuyo inicio está previsto para las 9,entre los cuales se encuentra el por entonces Jefe de la División Homicidios, Gustavo Gauna.Al respecto, Gregorio Dalbón, abogado de la familia de Lucas y de los tres amigos que se hallaban con él cuando fue asesinado el 17 de noviembre de 2021, quienes fueron sometidos a torturas, realizó mediante a red social Twitter una publicación en tono de advertencia hacia los uniformados:. Si mienten les cabe hasta 10 años de prisión según el artículo 275 del Código Penal".Por otra parte, los voceros informaron queluego de que fue atacado a balazos.con el siguiente cronograma de audiencias: 20 y 25 de abril; 2, 9, 16 y 23 de mayo; 6, 15, 22 y 29 de junio; y 4, 6, 11 y 13 de julio.al momento del ataque policial, ocurrido cuando todos salían de entrenar del Club Barracas Central, en el que jugaban: Julián Salas (19), Joaquín Zuñiga (19) y Niven Huanca (18).Los tres chicos dieron su versión de los hechos,y que, tras el ataque a tiros, éstos los discriminaron y les dijeron "negros" y "villeros de mierda", entre otros insultos.También declararon los padres de la víctima, Cintia López y Mario "Peca" González,Previo a ello,quien aseguró que no vio "ningún tipo de arma" en poder de los jóvenes, ya que solo los vio "a distancia".Por el crimen de Lucas se encuentran detenidos y son sometidos a juicio desde el 16 de este marzoquienes en la primera jornada del debate aseguraron que actuaron "en legítima defensa" y "en cumplimientos del deber", por lo que no cometieron "ningún delito"A los tres se les adjudica la coautoría del delito depor placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial".Además,en el caso de los amigos de Lucas.En tanto,las que fueron sometidos los otros chicos.Se trata del comisario inspector delTambién llegan a juicioy por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas" y, en el caso de Cuevas e Inca también por "falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados".