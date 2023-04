Espacios políticos, sociales y sindicales marcharán contra la "proscripción" de Cristina

Convocaron "marcha multitudinaria" frente a Tribunales contra la "proscripción" de la Vicepresidenta VER VIDEO

Foto: Alfredo Luna.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, uno de los participantes de la marcha / Foto: Archivo Télam

El diputado nacional por el FdT, Leopoldo Moreau / Foto: Archivo.

Foto: Archivo Julián Álvarez.

Dirigentes de distintos espacios políticos, sociales y sindicales ratificaron este lunes la marcha del próximo jueves frente a Tribunales bajo el lema "y auguraronLa convocatoria se anunció este lunes por la tarde en conferencia de prensa, donde detallaron que el próximo jueves 13 de abril, desde las 16, movilizarán en la Plaza Lavalle, frente a los Tribunales porteños de Talcahuano al 500, donde se reúne la Corte Suprema de Justicia, que tiene su sede en el cuarto piso del Palacio.El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, destacó en declaraciones a Télam la "y afirmó que ante el intento de magnicidio de la vicepresidenta "".Sobre la posible candidatura de la Vicepresidenta, Larroque aseguró que no se trata de que ella "revea una posición" porque ella es "victima de una proscripción".en caso de que Fernández de Kirchner decida no presentarseal interior del Frente de Todos, consideró el ministro bonaerense."No se puede proscribir la voluntad popular", aseguró por su parte el secretario adjunto de SMATA, Mario "Paco" Manrique, en la apertura del acto en la sede del gremio y convocó a participar a "todos los argentinos que queremos cambiar la historia".Y afirmó que "será una marcha multitudinaria e histórica porque miles de millones de argentinos se ven privados de elegir a quien los represente".Por su parte el intendente de Ensenada, Mario Secco, afirmó queY subrayó: "No tengo dudas que el jueves van a explotar las calles y la plaza, y verán la cantidad de gente que se va a movilizar contra esta justicia perversa".Asimismo Secco planteó que si Cristina Kirchner decide que "quiere ser ella (la candidata) la acompañaremos, y si no tomaremos la decisión de ella y la llevaremos a la victoria".Por su parte el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, afirmó a Télam que tiene una" sobre esta marcha: "No tengo dudas que la plaza va a estar colmada contra la mafia judicial y su mamarracho de condena", expresó.Y agregó que se siente "muy satisfecho por la organización que a lo largo de los meses se fue ampliando con más dirigentes del campo nacional y popular para defender a Cristina".A su turno la ministra de Gobierno bonaerense y consejera del Partido Justicialista nacional y provincial, Cristina Álvarez Rodríguez, apoyó la convocatoria y expresó su "repudio contra los discursos de odio y la violencia política" que sufrieron la Vicepresidenta y su hija Florencia Kirchner recientemente por parte de dos periodistas y llamó a "no naturalizar" ese discurso porque "la libertad de expresión no permite deshumanizar, maltratar y demonizar al que piensa diferente".También la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires Juliana Di Tullio aseguró que "ya no saben de que manera atacar" a quien fue dos veces Presidenta y opinó que los discursos de odio "no van a parar hasta que salga la bala, así como tampoco van a parar de provocarnos" a la militancia.Por su parte, el diputado del Frente de Todos (FdT) Leopoldo Moreau aseguró que", pero advirtió que "esta batalla no se resuelve solo entre cuatro paredes sino dando también la batalla en las calles, generando conciencia popular que los arrincone en cada lugar donde haya que arrinconarlos".A su vez el presidente del PJ de la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, afirmó que la convotatoria de este jueves recuerda el 13 de abril de 2016, cuando se ordenó la declaración indagatoria de Cristina Fernández y ante la vigilia de miles de militantes en Comodoro Py "se evitó su detención, porque la iban a detener y a partir de allí empezar la proscripción".", enfatizó.También el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado del Frente de Todos (FdT), Hugo Yasky, marcó que además de "rechazar la proscripción de la compañera Cristina, hay que luchar por la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia" y, al recordar la jornada de 2016, indicó: "Es la misma pelea pero otro capítulo".Al anuncio asistieron también el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; los diputados Mara Brawer, Eduardo Valdés, Paula Penacca; la senadora provincial Maria Reigada; las legisladoras porteñas Victoria Montenegro y Lucía Cámpora; el exdiputado Jorge Rivas; el presidente de Acumar, Martín Sabbatella; el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano; y el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, entre otros.