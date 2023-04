Alfredo Arias presenta "Hermafrodita": transgéneros, sin peronismo y con desnudos

Una obra endógena, cerebral y muy francesa de Alfredo Arias.

Arias, siempre desafiante.frente a las convenciones.

Carlos Casella y Mayra Bonard, las figuras protagonistas y sus personajes.

, artista argentino residente en París, regresa a la escena local con la endógena, cerebral y muy francesa obra, actuada por, que se ofrece en El Cultural San Martín y relata la peripecia de una chica que nació en 1838, Herculine Adelaïde Barbin, y que con los años pasó a ser Abel Barbin y debió vestir ropas masculinas."Hermafrodita" dquien durante años logró interesar a los franceses con temas políticos argentinos y en esta oportunidad carece de toda referencia al peronismo y sus figuras. El asunto proviene de las memorias del personaje central, analizadas por Michel Foucault en 1978.De origen humilde, Herculine entró como pupila a los 11 años a un colegio de monjas gracias a una recomendación que obtuvo su madre de una poderosa familia, a la que servía en su casa. Allí solía colarse en los dormitorios de sus compañeras, con las que mantenía roces y tocamientos, por lo que los castigos de las monjas hacia todas eran frecuentes. También hubo alguna monja partícipe de esos encuentros lúbricos.Esos contactos con la homosexualidad se intensificaron al entrar en la Escuela Normal, a los 18 años, para ser institutriz, donde tuvo una relación muy estrecha con una compañera, pero algo no funcionaba: no le habían crecido los senos y carecía de menstruación, además de que la pilosidad de su cuerpo - sobre todo sobre el labio superior- le hizo dudar sobre su "normalidad".Regresada a la casa materna, intensos dolores en la ingle la llevaron a varias consultas médicas y de allí surgió que Herculine no era en verdad mujer sino varón, por lo que debió aceptar esa realidad, incluidos el cambio de nombre y documentación legal.Si su vida había sido desdichada hasta allí, lo fue peor desde entonces y su personalidad se tornó oscura y melancólica; siguió enamorándose de otras mujeres, principalmente de una tal Sara, pero todo terminó muy mal. La autopsia reveló que la ex Herculine tenía un pene a medio desarrollar y tras él una suerte de vagina, pero ningún órgano de reproducción femenino.Arias presenta a Bonard y Casella como "conferencistas" que informan sobre la vida del personaje mientras muestran la vigencia de sus virtudes corporales en el baile, con movimientos de pelvis y cadera que recuerdan su paso por el grupo El Descueve, casi sin expresión facial y con desafíos infrecuentes.Una gran pantalla al fondo traduce al francés los parlamentos en castellano y el relato pautado en forma cronométrica recuerda los realizados en off por François Truffaut en películas como "Las dos inglesas" (1971).Ambos intérpretes hacen exhibición de sus cuerpos, Bonard actúa la mitad del espectáculo en un semidesnudo y en cierto pasaje ofrece alguna imagen de su intimidad pocas veces vista en los escenarios."Hermafrodita" se ofrece viernes y sábados a las 21 y domingos a las 19 en El Cultural San Martín, Sarmiento 1551.