"Darle un techo a cada habitante es un acto de humanidad", dijo el Presidente

El Presidente llamó a "darle un techo a cada habitante" como "un acto de justicia" VER VIDEO

que no debe "ser pensado como mercancía", como un "bien al que algunos acceden y otros no", y celebró que en Argentina "haya 140 mil viviendas construyéndose", además de las 100 mil que se han levantado durante su gestión."Me pareció una formidable idea tratar un tema muy importante para la región, vivimos en el continente más desigual del mundo. El acceso a la vivienda es un derecho humano y debe ser atendido como tal. Que podamos empezar el año proyectando un plan conjunto al problema de la falta de vivienda me parece un gran paso", expresó Fernández en el cierre del Foro de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y El Caribe, en el Centro Cultural Kirchner.En ese sentido, el mandatario pidió no "naturalizar la falta de vivienda" e indicó que"El miércoles entregaremos la vivienda 100 mil pero además hay 140 mil que están construyéndose en la Argentina, y hacen falta muchas más", detalló.Y destacó que durante su gestión de gobierno"Nadie discutiría que tenemos que preservar los derechos humanos, sin embargo discutimos si el Estado tiene que brindar el derecho a la vivienda", cuestionó.Y llamó a "seguir luchando por un mejor mundo y por esa igualdad que hace falta en todo el mundo, en una situación crítica que afecta a todos".Fernández señaló además que los organismos de crédito internacional"Siempre terminamos quedando atrapados en un limbo porque no somos poderosos ni pobres y nos sacan un montón de derechos. Lo que nadie tiene en cuenta es que los países de renta media concentramos el 60% de la pobreza del mundo", indicó el jefe de Estado.Además, exhortó a "la unidad" entre los países de América Latina y el Caribe, para "construir" un futuro."No nos une el espanto de este presente, sino el futuro que podemos construir", completó.