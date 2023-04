La intervención del PRO en Mendoza le prohíbió a De Marchi usar el sello del partido

De Marchi calentó el clima al pretender presentar su postulación a gobernador por fuera de la alianza Cambia Mendoza, que integra el PRO:

El senador nacional misionero Humberto Schiavoni, designado como interventor del PRO en Mendoza, se presentó este lunes en la Junta Electoral e inscribió a su fuerza política dentro de la alianza Cambia Mendoza, vedándole al referente local de esa agrupación,, la posibilidad de usar el sello partidario si presenta su candidatura a gobernador por fuera de ese frente."Nos presentamos en la Junta Electoral para firmar el acta de integración del PRO dentro de Cambia Mendoza. Es decir el sello del PRO está dentro del frente y por lo tanto", declaró Schiavoni a Radio Nihuil., y decidió ir por fuera, por lo que el Consejo Directivo del PRO nacional resolvió la semana pasada la intervención del partido en Mendoza por 30 días.Schiavoni dijo que se tomó esa medida porque no se acató la directiva de la cúpula de integrar los frentes que pertenecen a Juntos por el Cambio, y a la desafiante actitud del diputado se sumó el vencimiento de los mandatos partidarios., aseguró Schiavoni, y agregó que "la directiva política nacional fue integrar en las provincias los frentes que se referencian en Juntos por el Cambio, que en este caso es Cambia Mendoza".También fustigó a De Marchi puntualizando quey la inobservancia de esa directiva política nacional fue una de las razones".La llegada de Schiavoni este lunes a Mendoza obedece a que el calendario electoral marca que la fecha límite para conformar las alianzas en el distrito provincial es pasado mañana.Ante la posibilidad de que Juntos por el Cambio presente a nivel nacional fórmulas cruzadas para presidente y vice con la UCR, Schiavoni dijo que en esa alianza todavía no han definido esa posibilidad.En ese sentido,, y hasta trascendió la posibilidad, la semana pasada, de que la presidenta del PRO pudiera llevar como número dos al actual gobernador Rodolfo Suárez.El senador Schiavoni no descartó esa posibilidad y dijo que "es probable", pero sostuvo que "en Juntos por el Cambio no se ha resuelto eso aún y de hecho hay plazo hasta junio para poder definirlo", aunque adelantó que lo resolverían antes de que venza ese plazo.