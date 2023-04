Uno por uno, los sectores beneficiados por el alivio en el pago de Ganancias

El beneficio generará una mejora en el salario de los trabajadores en relación de dependencia. /Foto: archivo.

Los beneficiados, por provincia

El apoyo de los gremios

Desde la #CGT acompañamos la rápida respuesta del Gobierno para resolver nuestro pedido al Ministro de economía @SergioMassa, para exceptuar diferentes adicionales convencionales del cómputo en el cálculo del impuesto a las ganancias para todxs lxs trabajadorxs. — Héctor Daer (@hectordaer) April 9, 2023

📌 El secretario general de la CGT y Adjunto de Camioneros, #PabloMoyano apoya y acompaña el proyecto del ministro de Economía @SergioMassa para que los trabajadores no paguen ganancias en los diferentes rubros, está iniciativa del gobierno tiene como objetivo el cuidado salario. — infocamioneros (@cgt_camioneros) April 9, 2023

serán algunos de los sectores con más trabajadores alcanzados por el alivio en el pago del Impuesto a las Ganancias, tras el acuerdo alcanzado entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y la Confederación General del Trabajo (CGT). , con lo que se busca beneficiar a más deinformó el Palacio de Hacienda.La cartera económica indicó queEntre los conceptos que ya no pagarán el impuesto, generando un impacto positivo en los salarios de los trabajadores alcanzados, se encuentranEn este sentido, el acuerdo establecido entre el ministro del Palacio de Hacienda y la CGT permitirá que se beneficien 135.657 trabajadores entre los que se encuentran maestros, policías y fuerzas de seguridad, 101.325 empleos del sector industrial, 81.504 trabajadores de la salud y servicios auxiliares a la salud del sector privado, 74.925 empleados del transporte y 50.078 del comercio.Asimismo, tendrán una mejora salarial en el bolsillo por las modificaciones en Ganancias 46.666 trabajadores de empresas de servicios, 22.909 de los bancos y el sector asegurador, 18.201 de la enseñanza privada, 12.632 de la construcción y 56.103 de otras actividades.Del total de 600.000 empleadas y empleados beneficiados por adicionales salariales en el Impuesto a las Ganancias, 270.000 corresponden a la provincia de Buenos Aires, 75.000 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 48.800 a Córdoba y 46.400 a Santa Fe.En tanto, 21.600 pertenecen a Mendoza, 15.300 a Entre Ríos, 14.300 a Tucumán, 12.707 a Neuquén, 11.800 a Chubut, 10.600 a Río Negro, 8.200 a Misiones, 7.400 a La Pampa, 7.400 a Salta, 7.200 a Corrientes, 7.200 a San Juan, 6.300 a San Luis, 5.500 a Jujuy, 5.000 a Formosa, 4.890 a Chaco, 4.400 a Catamarca, 4.400 a Santiago del Estero, 3.800 a Santa Cruz y 3.600 a La Rioja.En la mañana del lunes, r eferentes sindicales respaldaron la medida que consideraron que trae alivio al poder adquisitivo de los salarios. apoya y acompaña la iniciativa llevada adelante por el Gobierno y los ministerios de Economía y de Trabajo", señaló su secretario general, Ricardo Pignanelli.En un comunicado, remarcó queTambién resaltó que "este beneficio representa un aumento del salario real", y puntualizó que la medida se tomó "exceptuando diferentes puntos convencionales para el cálculo de este impuesto, como también entendiendo que el salario no es ganancia"."Una vez más resaltamos el compromiso del ministro de Economía (Sergio Massa) a los reclamos y a dar rápida solución a un problema histórico del movimiento obrero", agregó.Por su parte, el, subrayópara exceptuar diferentes adicionales convencionales del cómputo en el cálculo del impuesto a las ganancias para todos los trabajadores".En Twitter, Daer destacó queEn la misma sintonía, el, manifestó su apoyo al proyecto "para que los trabajadores no paguen ganancias en los diferentes rubros"."Esta iniciativa del Gobierno tiene como objetivo el cuidado salario", afirmó Moyano en un tuit.Asimismo,y secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, dijo que la medida"La CGT ha encarado esto con el ministro de Economía, y éste ha sido muy realista en este aspecto, lo ha comprendido y lo va a otorgar", dijo en declaraciones a radio Provincia.A esto se sumó el, quien expresó su "total apoyo" a la medida, y consideró que "cumplir con este reclamo histórico trae un alivio muy importante al deteriorado poder adquisitivo de los salarios"."Estas voluntades son las necesarias aún en un contexto tan difícil. Es cuestión de tener decisión política para que un eje tan importante para la Argentina como lo es el salario se recupere y esté en el lugar prioritario que le corresponde", concluyó Lonzieme.