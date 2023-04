El pianista y compositor argentino Emilio Teubal vuelve con "Futuro"

Emilio Teubal prepara su mejor jazz para este martes en Bebop.

El talentoso pianista y compositor argentino, referente del tango, el jazz y la música latinoamericana de Nueva York, llega a Buenos Aires después de una pausa de seis años para presentar este martes a las 22.30 en Bebop Club su sexto disco de estudio, tituladoque a pesar de haber sido creado en tiempos oscuros de pandemia, tiene un "carácter enérgico y positivo".En el concierto que ofrecerá en el local ubicado en Uriarte 1658, del barrio porteño de Palermo, el músico mostrará su flamante y ecléctico álbum acompañado por dos notables colegas porteños:asegura.Ganador del Grammy Latino 2018 junto al cuarteto de Pedro Giraudo, Teubal se destacó en los teatros más importantes de Estados Unidos (Lincoln Center, The Kennedy Center y Brooklyn Academy of Music, entre otros) y fue distinguido con becas del mundo académico-musical neoyorquino., expresó Teubal, quien grabó más de 30 álbumes como compositor y/o líder de distintas formaciones.El vuelo de la improvisación, los ritmos del jazz con los del folclore y elementos armónicos se mezclan con melodías cantables en este trabajo integrado por nueve piezas propias, más una delicada versión de "Blackbird" (Lennon /McCartney).Emilio nació en Madrid (España) en 1976, país donde su familia tuvo que exiliarse durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Tras una estadía breve en España e Inglaterra, la familia Teubal se radicó finalmente en México hasta su regreso a la Argentina en 1984 junto con la democracia.Estudió en el Conservatorio Nacional López Buchardo y tomó clases particulares con Daniel Montes, Susana Kasakoff y Ernesto Jodos. A principios de la década del 2000, se radicó en Nueva York donde continuó sus estudios en el City College (NY), tras haber obtenido un BFA en piano Jazz."Futuro", tema que da nombre al disco,Entre las composiciones también se cuentan piezas como, que fue escrito para el bajo de seis cuerdas de Pablo Lanouguere,, piezas de piano solo versionadas para trío ydedicada a Miguel Teubal, padre del artista, fallecido a principios de 2021.-"Futuro" es un disco con música que surgió en su mayoría durante el encierro y pandemia del 2020. El primer tema del disco es de marzo del 2020 y refleja esa sensación de estar viviendo un momento único y dramático en nuestras vidas que parecía estar sacado de alguna película futurista como "Mad Max" o "Blade Runner".Sin embargo, la música del disco a pesar de haber surgido durante un momento tan triste y oscuro, tiene un carácter energético y positivo, de aceptación de esa nueva realidad.-Vivo en Nueva York desde el año 2000. La escena musical allá es muy rica y variada, ya que posiblemente sea la ciudad más cosmopolita que existe en el mundo. Al haber tantos músicos de otras partes del planeta radicados en esta ciudad, se puede escuchar tanto música de los Balcanes del más alto nivel, como música del oeste de África, o tango de primera línea, excelente música peruana, etcétera.La ventaja de estar en una ciudad con un nivel musical tan alto es que uno tiene el lujo de poder exponerse (tanto tocar como escuchar) música de cualquier parte del mundo tocada por los mejores, y eso personalmente me nutre muchísimo como músico y como compositor.La desventaja es que no hay suficientes lugares para tocar en relación con la cantidad de músicos que habitan la ciudad (hay muchos clubes que ya están programados por todo el año).-Me provoca mucha alegría volver a tocar en Argentina después de casi seis años de no hacerlo. Hasta el año 2013 tocaba regularmente en Buenos Aires junto con un quinteto local que armé con grandes amigos músicos (Andrés Reboratti, Nicolás Said, Pablo Motta y Carto Brandán o Diego Alejandro en batería). Allí solíamos tocar mucho juntos en Notorious, Thelonious, Café Vinilo y el Festival de Jazz de BA, entre otros. El poder volver a repetir esa experiencia de tocar mi música en mi país me llena de emoción y energía para continuar tocando seguido y compartiendo mi música.