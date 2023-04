Las jugadoras de Excursionistas concilian el deporte y sus estudios universitarios

El 70% del plantel de "Excursio" cursa estudios universitarios. (Foto: Camila Godoy)

Son más de 20 las jugadoras de Excursionistas que estudian con el apoyo de los programas Doble Carrera y Fines.

El programa de la Untref Virtual es arancelado y, en el caso de los deportistas quedan eximidos del pago del costo para que puedan desarrollar sus estudios de manera virtual y a distancia.

Lucila, la arquera que estudia Periodismo

Natalia, delantera y con el sueño de ser contadora

Celeste, volante y licenciada en Ciencias Políticas

Una iniciativa de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) apunta a romper con "la falsa dicotomía" de tener que "estudiar o hacer deporte" a la que se suelen exponer las jóvenes deportistas de alto rendimiento, al firmar un convenio académico con elmediante el cual serán apoyadas para terminar el secundario o cursar carreras de grado de manera virtualempezaron a cursar carreras de grado a través de Untref Virtual, mientras que otras cuatro finalizarán su formación secundaria en el ámbito de la universidad gracias al programa Fines.Desde la institución brindan apoyo logístico y de gestión con el objetivo de "aumentar la performance del equipo con todos los recursos que ponemos a disposición del equipo femenino como nutricionistas, psicólogos y preparador físico", explicó a Télam Esteban Símaro, director de Deportes de la Untref. Esta casa de altos estudios posee el, para apoyar a aquellos que quieran realizar carreras, ya sean de modalidad presencial o virtual, y acompañarlos para que puedan hacerlo mientras desarrollan su actividad deportiva."Para los que estudian presencial la idea es adelantarnos al calendario académico con su calendario deportivo para que no tengan que saltarse exámenes o perder cursada por concentraciones o viajes", explicó Símaro."En el caso de Excursionistas todas las chicas están bajo este programa. Se les ofreció la posibilidad de estudiar y más de 19 chicas se anotaron en diferentes cursos o carreras. El desafío que tenemos por delante es hacer un tutelaje adecuado para que puedan avanzar en el desarrollo de sus estudios", indicó."Jugar al fútbol te lleva todos los días, fines de semana, feriados y vacaciones. Es un desgaste físico y emocional bastante grande", dijo a TélamLucila (28) es oriunda de San Luis, y a los 18 años viajó a Córdoba para estudiar la licenciatura de Cine y Televisión en la Universidad Nacional de Córdoba y, según contó,, sobre todo la liga cordobesa, por lo que se vio motivada a empezar a jugar."Empecé jugando en el 2019 en el Club Social y Deportivo Lasallano.y dejé de jugar. Ya me había recibido de productora y me faltaba la tesis para la licenciatura cuando vi que en Buenos Aires el Club Comunicaciones estaba haciendo pruebas", dijo.La jugadora se probó en la institución del barrio porteño de Agronomía y entró a Primera División para luego pasar a jugar en Excursionistas, en donde comenzó la pretemporada en enero de este año.Sobre la oportunidad de continuar con sus estudios, consideró quepara que todos los jugadores puedan estudiar y tener conocimientos en otras áreas."A mí me toca de grande y con experiencia dentro del ámbito del estudio, pero si te lesionás o no podés jugar más al fútbol, ¿qué pasa después?", se cuestionó.y remarcó que deberían darle "más importancia a los estudios", sobre todo en las edades formativas, que en el fútbol se conoce como "la edad de oro".y se anotó para realizar la licenciatura en Contabilidad. Empezó a jugar a los 13 años en Pacheco con amigos y vecinos que iban al club del barrio, además tiene cinco hermanos y, según contó a esta agencia, siempre jugó al fútbol rodeada de varones.Tuve una prueba y quedé. No era consciente a lo que me estaba enfrentando. Me gustó y me hablaron del tema del profesionalismo y de lo que estaba creciendo el fútbol femenino", contó.Luego de jugar tres años para Argentino Juniors, Natalia firmó su primer contrato con Platense, para luego llegar a Excursionistas, y recordó que jugar al fútbol mientras realizaba su profesorado era dificultoso."Tener que rendir y hacer viajes por tres días para un partido es algo que el equipo entiende pero el estudio no.porque aparte de estudiar podes entrenar y dedicarte al deporte", dijo.En su momento, decidió estudiar Educación Física porque estaba circunscripto al mundo del deporte, pero estando a punto de recibirse dejó porque "no le convencía" y, como viene de una familia de contadores,"Tengo amigos que juegan en categoría C o D que dedicaron toda su vida al fútbol y no tuvieron oportunidad de estudiar algo. Poder hacerlo mientras estás en el mundo deportivo es bueno para el 'después'", finalizó.Una de las jugadoras más experimentadas del plantel,de la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado en Flacso en Política Pública y se anotó para hacer un curso de Data Analytics.Empezó a jugar al fútbol cuando tenía siete años, en un momento en el que el fútbol femenino no era tan común, por lo que siempre jugaba con varones.y me dediqué a otros deportes que nada tienen que ver con el fútbol de manera amateur", dijo a Télam. A sus 30 empezó a jugar al fútbol de manera profesional, hizo un paso corto por el club El Porvenir y después llegó a Excursionistas, un club que siente "de barrio" porque vive en Núñez.Algunas son madres, otras recién terminan el colegio o adeudan materias. Este programa nos permite a quienes tenemos una carrera seguir formándonos y a las más chiquitas poder terminar el colegio", explicó.Las jugadoras coincidieron en que si bien el fútbol femenino para las más pequeñas hoy es "una carrera", a diferencia de cuando ellas tenían esa edad, todavía no es una realidad en donde todas puedan vivir exclusivamente de jugar al fútbol.La vida del deportista puede ser muy corta" concluyó Celeste.