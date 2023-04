Atacaron a balazos la fachada de dos escuelas de Rosario y dejaron un mensaje mafioso

El Complejo Educativo "Rosa Ziperovich", una de las escuelas atacadas / Foto: Google Street View

El ataque a la escuela donde asistía "Maxi"

La marcha para pedir justicia por Maxi / Foto: Sebastián Granata

El reclamo por más seguridad

Dos escuelas públicas de la ciudad de Rosario fueron atacadas a balazos durante el fin de semana último por delincuentes que dejaron mensajes intimidatorios en los que advierten que, informaron este lunes fuentes policiales y judiciales.Uno de los establecimientos atacados fue la escuela del barrioa la que asistía Máximo "Maxi" Jerez, el niño de 11 años asesinado en una balacera ocurrida el 5 de marzo pasado que derivó en una fuerte protesta de vecinos, la que ya había sido tiroteada a poco de ese hecho.El primer ataque ocurrió la noche del pasado sábado y tuvo como blanco la, ubicada en la calle Larrea al 300, del barrio Ludueña, en la zona norte de Rosario, donde además funciona un comedor para los chicos.De acuerdo a la pesquisa, la balacera se produjo alrededor de las 23.20 cuando se efectuaron al menos 12 impactos contra el edificio, tal como establecieron los efectivos de laque trabajaron luego en el lugar.En la puerta de acceso al colegio, los pesquisas hallaron una nota con contenido intimidatorio, que finaliza con la frase, añadieron los voceros."Dejaron una nota con amenazas que no estaba dirigida a nuestra institución ni hacia nadie que pertenezca a la escuela", aseguró este lunes la vicedirectora del colegio, Ana Rosa Ugarte, en declaraciones a Radio2-Rosario, en las que consideró queEl segundo ataque se produjo minutos después, cerca de las 23.45, cuando agresores armados dispararon contra el, situado en Sabin y Juan B. Justo, del barrio Empalme Graneros, donde funciona la escuela bilingüe Cacique Taigoyé, a la que concurría el niño "Maxi" Jerez.Ese establecimiento educativo también había sido atacado a tiros por primera vez el mismo fin de semana en el que fue asesinado el niño y, según la investigación a cargo del fiscal de turno de Flagrancia, Lucas Altares, también acá los agresores dejaron un manuscrito amenazante con la misma frase.Si bien los textos de los mensajes no fueron divulgados por las autoridades a cargo de la investigación, trascendió que se menciona a personas vinculadas al mundo del delito que están presas.A raíz de las balaceras, y tras una reunión entre las autoridades educativas y de seguridad, las clases fueron suspendidas y se convocaron reuniones con los padres para retomar las actividades a partir del martes.En tanto, el titular del sindicato que nuclea a los docentes, Amsafe, Juan Carlos Casiello, manifestó en distintos medios de prensa ladel sector por los hechos que se suceden en las escuelas.En declaraciones a LT8-Rosario, el sindicalista convocó a la comunidad a movilizarse este martesy añadió que a tal fin "se desobligará entre las 10 y las 14 horas a los docentes y no docentes" para que puedan manifestarse.En tanto en ambas escuelas, las autoridades del área de seguridad asignaron custodia policial las 24 horas.