Economía

10-04-2023 13:01 - Creció un 130% en el último año

La acción de YPF en Nueva York abrió 10% en alza tras el acuerdo por Maxus

El convenio significó un avance desde los US$ 5 de abril de 2022 hasta los US$ 12 actuales por acción, tras la vinculación de las petroleras durante la semana pasada, y permitirá absolver el fideicomiso de la empresa estadounidense por hasta US$ 14.000 millones.