Macri y Vidal sacan turno para pegarle a Larreta

Otra vez, Macri

Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 10, 2023

La diputada nacional María Eugenia Vidal consideró este lunes queante la idea de que el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, convoque a elecciones "concurrentes" en la ciudad de Buenos Aires, lo que implicaría que los porteños votaría para los comicios locales en la misma fecha que las PASO nacionales, el 13 de agosto próximo., manifestó Vidal en declaraciones formuladas a Radio Mitre.La exgobernadora bonaerense pronunció esos dichos luego de la posición difundida ayer por el exmandatario, primero en una entrevista radial y luego a través de un hilo de Twitter, donde aseguró que "no hay que cambiar reglas en el año electoral" en respuesta a la versión que se dejó correr desde el entorno de Horacio Rodríguez Larreta acerca de que ya tiene tomada la decisión de convocar a comicios locales en forma "concurrente" con las PASO nacionales.Para María Eugenia Vidal, eso sería ir "en contra de todo lo que hemos trabajado tantos años".Al respecto, Vidal sostuvo esta mañana que la discusión sobre las reglas electorales en la CABA deberían haberse realizadoy no durante un año electoral."Es una discusión absolutamente alejada de las urgencias de los porteños y de todos los argentinos. Nadie se despertó preocupado por si va a haber una o dos urnas.", consideró María Eugenia Vidal.La legisladora agregó que va a "esperar" un eventual anuncio de Larreta sobre ese tema y contó que el jefe de Gobierno le dijo hace unos días que aún "no tenía una decisión tomada" al respecto.Finalmente, al ser consultada por su hipotética precandidatura a la Presidencia, Vidal replicó: "No me bajé porque nunca me lancé. Dije que me iba a dar unas semanas más de tiempo para tomar la decisión definitiva".La modalidad de elecciones "concurrentes" en la ciudad de Buenos Aires, implicaría elegir jefe de Gobierno porteño, legisladores y representantes para las juntas comunales, en la misma fecha en la que se celebran las PASO nacionales, el 13 de agosto.Otra de las particularidades sería que los comicios porteños se desarrollarían en la misma fecha que las primarias nacionales pero con un sistema de votación distinto: boleta única papel o boleta electrónica.A escasas horas de las declaraciones de Vidal, Mauricio Macri renovó su ofensiva contra Larreta y expresó suante la decisión de convocar a elecciones "concurrentes" en la ciudad de Buenos Aires., escribió Macri en su cuenta oficial de Twitter, minutos después de conocido el anuncio de Larreta.Macri reposteó en Twitter la postura manifestada por Vidal, que había advertido que el PRO y Juntos por el Cambio (JxC) le había prometido a los argentinos que el camino "no es este".Macri ya había expresado, primero en una entrevista radial y luego a través de un hilo de Twitter, que "no hay que cambiar reglas en el año electoral".