Los comentarios de Canosa evidencian "ausencia de las más elementales normas éticas", según expertos

"El trato mediático inadecuado, en este caso, evidenció la violación total del derecho a la intimidad de una persona", aseveró la institución./ Foto: Archivo

La Asociación Argentina de Salud Mental instó a “los periodistas a tratar con seriedad los temas de salud".

Diagnóstico por televisión de "forma ilegal"

Vi recién un video de un programa "periodístico" hablando sobre anorexia nerviosa

1- más allá de que no te guste la madre, decir que es responsable de una anorexia en un hijo, es al menos poco ético. Abro hilo sobre #anorexia — Mariana Lestelle (@MarianaLestelle) April 8, 2023

"Violencia comunicacional"

Asociaciones de profesionales que trabajan con la salud mental advirtieron sobre la peligrosidad de las palabras de la periodista Laura Di Marco quien realizó al menos siete "afirmaciones diagnósticas y etiológicas" sobre la vicepresidenta Cristina Fernández y su hija Florencia, además de establecerun origen "unicausal de estas" supuestas patologías que requieren de un abordaje profesional y complejo."La periodista Laura Di Marco -en un diálogo con una complaciente Viviana Canosa- emitió al menos siete afirmaciones diagnósticas y etiológicas:", marcó la Asociación Colegio de Psicoanalistas mediante un comunicado.El documento surge en repudio de las declaraciones vertidas por Di Marco en un programa en el, donde se hizo alusión a una supuesta "anorexia nerviosa galopante" de Florencia Kirchner, basándose en imágenes publicadas por la joven en sus redes sociales."Cada una de estas clasificaciones, ya sea de índole diagnóstica o por hechos acontecidos, en manos de un/a profesional de salud mental, sería el resultado de un trabajo minucioso, de la utilización de una batería de elementos diagnósticos y formulada después de un lapso variable de tiempo de estudio y análisis hasta llegar a conclusiones, siempre provisorias y en continua revisión", sostuvieron.En primer lugar, explicaron, porque "banaliza el ejercicio de las profesiones vinculadas con la salud mental sugiriendo que en esta disciplina son posibles las afirmaciones concluyentes y 'autorizadas' por parte de cualquier persona"; y en segundo términoPor otro lado, estas afirmaciones establecieron ofrecieron una explicación causal acerca de fenómenos de una enorme complejidad,; además de que expresaron que el sufrimiento mental tiene una culpable (la madre) y por la forma en la que se refirió "violenta a las mismas personas de cuyo sufrimiento o de cuyo diagnóstico se habla públicamente".Por su parte, lasubrayó que "los temas de salud deben ser tratados por profesionales de la salud y no por comentadores o periodistas, que muchas veces lo hacen desde el odio, el amarillismo, el morbo y las opiniones desacertadas y malintencionadas, que solo logran estigmatizar y violar los derechos de las personas con padecimiento mental y desinformar y confundir a la sociedad".La AASM subrayó que la periodista "no solo se dirigió en forma ofensiva, violenta, inadecuada y desafortunada en relación al estado de salud de una persona, sino que", además de describir "con conceptos falsos, incoherentes y absurdos la supuesta causa de ese padecimiento, aseverando que la misma es producto de 'la falta de madre'"."En este contexto, el trato mediático inadecuado, en este caso, evidenció lade una persona, la ausencia de las más elementales normas éticas, pero fundamentalmente, el desconocimiento de las normas vigentes en relación al trato que los medios se encuentran obligados a cumplir según la ley", aseveró la asociación.Además, instó a los y las periodistas a tratarPor otro lado, expresó su solidaridad con "todas las personas y las familias que están atravesando esta gravísima problemática".También el2da circunscripción expresó su rechazo a las expresiones periodísticas sobre la salud de Florencia Kirchner y advirtió que “no es falta de nutrición materna, es violencia comunicacional”.La entidad sostuvo que las afirmaciones de la periodista Di Marco “no sólo carecen de fundamento científico respecto a los padecimientos subjetivos en general y a los llamados trastornos de la alimentación en particular, sino que además están dirigidos a continuar y profundizar la escalada de odio y violencia con fines políticos”.El Colegio advirtió el daño que esas manifestaciones pueden producir en las personas que parecen trastornos alimenticios y mencionó que, según datos del Centro especializado en la prevención, investigación y tratamiento de bulimia, anorexia y sobrepeso (BACE),