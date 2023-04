El Presidente presenta el programa Reconstruir Salud en la Casa Rosada

Con una inversión total de más de 44.000 millones de pesos, el plan Reconstruir Salud busca mejorar la calidad del equipamiento en salud, ampliar el acceso a toda la población y generar una mayor equidad en cada rincón del país

El presidente Alberto Fernández presentará este lunes el plan Reconstruir Salud y encabezará el cierre del Foro de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y El Caribe.La primera actividad comenzará a las 11.30 en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, y contará con la presencia de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, informó Presidencia.Con una inversión total de más de 44.000 millones de pesos, el plan Reconstruir Salud busca mejorar la calidad del equipamiento en salud, ampliar el acceso a toda la población y generar una mayor equidad en cada rincón del país.Según se informó oficialmente, del monto total, unos 35.546 millones de pesos se destinarán a equipamiento sanitario y vehículos, mientras que los restantes 9.287 millones irán a infraestructura sanitaria.A través de la Red Federal de Bioimágenes se incorpora equipamiento de calidad junto con sistemas de digitalización, que permitan compartir estas imágenes con profesionales y/o especialistas que no puedan acceder a una consulta presencial con el paciente, optimizando tiempos, costos y la calidad de atención.además de 10.000 PC All in One y 700 notebooks.Los móviles sanitarios, destinadas a las jurisdicciones de acuerdo a sus necesidades específicas, son 344 ambulancias de las cuales 189 son de traslado, 61 de urgencia y 94 vehículos 4x4.Respecto a la ampliación de la infraestructura sanitaria, se indicó que consiste en laMás tarde, desde las 17, el mandatario encabezará el cierre del Foro de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y El Caribe en el Centro Cultural Kirchner (CCK).En tanto, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, recibirá a las 11 a autoridades de la Administración Estatal para la Ciencia, la Tecnología y la Industria de la Defensa Nacional de China.Por su parte, el ministro de Ciencia, Daniel Filmus, brindará a las 16 una conferencia de prensa sobre el lanzamiento de la campaña de personas voluntarias para la vacuna argentina contra el Covid-19 ArVac-Cecilia Grierson, en el Polo Científico Tecnológico.