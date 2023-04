Elizabeth Gómez Alcorta será precandidata a jefa de Gobierno porteña por el FdT

La exministra de Mujeres, Género y Diversidad competirá en las PASO por una candidatura a Jefa de Gobierno porteña / Foto: Victoria Gesualdi.

El titular de ATE Capital, Daniel Catalano, acompañará a Gómez Alcorta en la fórmula y junto al "metrodelegado" Beto Pianelli.

La Capital Federal, en la actualidad, "es una ciudad que expulsa y cada vez más gente se va a vivir al Conurbano porque no puede pagar los alquileres" Elizabeth Gómez Alcorta, ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad

"representando a un grupo de sectores heterogéneos" y advirtió que las desigualdades en la ciudad de Buenos Aires determinan que "tengas diez veces más posibilidades de que te maten si vivís en una comuna u otra".Gómez Alcorta afirmó que "es el tiempo de las mujeres" yAgregó queEs una ciudad donde tenés diez veces más posibilidades de que te maten si vivís en una comuna u otra".explicó la exministra en diálogo con Somos Radio AM 530.Afirmó que con su equipo de trabajoen los cuales "se puede construir una única ciudad que tenga derechos para todos y todas"."Es el tiempo de las mujeres.enfatizó. Y aseveró que "es falso que la ciudad sea de derecha. Los que no hemos estado a la altura de las condiciones para poder ofrecer un proyecto que motive y enamore fuimos nosotros".Además,sobre presuntos problemas de salud de Florencia Kirchner y la supuesta responsabilidad al respecto de su madre, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.Hace apenas unos meses quisieron matar a la vicepresidenta y parecería que seguimos negando esa situación", reflexionó."Siguen corriendo los límites de lo decible", sostuvo la ex ministra, y agregó:La precandidata a alcalde porteña"Si nos dedicamos a la micropolítica nos olvidamos cuál es el proyecto que nosotros tenemos para ofrecerle a la gente", alertó.Y aseguró queLa exministra reivindicó su gestión:Se bajaron los femicidios porque hubo una política clara, con decisión, recursos, presupuesto"."Eliminar el Ministerio de las MujeresEn un momento (Javier) Milei y (Horacio Rodríguez) Larreta competían para ver quien decía más veces en una semana que iba a cerrar el ministerio", abundó.Gómez Alcorta puntualizó que en el espacio que impulsa su candidatura dentro del Frente de Todosjunto al "PC, Soberanxs y muchos otros sectores que tienen representación en colectivos feministas, estudiantiles, sindicales y sociales", enumeró.