Romina Balestrino: "Me atreví a cantar a Serrat con impronta sonora argentina"

Romina Balestrino.

La cantante argentinomadrileña Romina Balestrino desembarcó en nuestro país para presentar su tercer discoproducidas por el virtuoso Guillermo Fernández, que presentará el viernes 14 de abril a las 21 en el espacio porteño "Hasta Trilce".Balestrino en Télam Radio contó: "la primera canción que escuché Serrat fue "Lucia". Siento que su música y poesía se conecta muy bien con la nuestra. No quería hacer una copia ni un simple karaoke por eso le propuse a Guillermo que lo llevemos a distintos ritmos y nos atrevimos a hacerlo. Por ejemplo convertimos "Fiesta" en una murguita", dijo sobre este álbum que reversiona las canciones del Nano, editado y distribuido por Brabacam.En el disco que tambiénLa voz de Balestrino se destaca en un atmósfera sonora en la que la guitarra y los instrumentos de cuerda son protagonistas secundados por el bandoneón, percusiones, piano, armónica y flauta travesera.“Elegir el repertorio fue difícil, porque Serrat tiene muchos temas emblemáticos. Hicimos una selección cuidadosa y detallada para lograr un grupo de temas representativos, cada uno tiene un mensaje único”, cuenta Balestrino que incluye “Hoy puede ser un gran día”, “De Cartón Piedra” y Lucía”, entre otras.Romina Balestrino.Balestrino al referirse al trabajo de producción de Guillermo Fernández profundizó: "Me encanta trabajar con él, más allá de que es un gran amigo, lo admiro muchísimo como músico, como arreglista y productor, siempre es una enseñanza trabajar con él".Balestrino al hablar sobre el fenómeno que se produce con el cantante Barcelonés explica: “la música de Serrat para mí es parte de la identidad de España, país en el que vivo. Como argentina debo decir que también lo sentimos como propio. Su música ha traspasado el tiempo y se quedó en las vidas de muchas personas como parte de su historia”“Recuerdo que las primeras veces que escuché la música de Serrat fue en mi adolescencia, y desde el primer momento sentí que contaba historias con las que me sentía identificada, interpretadas con una sencillez que hacía que cada tema llegara directamente al corazón”.La grabación de “Penélope” en los estudios del guitarrista César Angeleri en Buenos Aires se puede ver en el videoclip que fue presentado este febrero de 2023 en el canal de Youtube oficial de Balestrino. ( Por Alelí Alegría Cuba)