Al menos ocho desaparecidos por el derrumbe de un edificio en Marsella

Los encargados del rescate temen que haya víctimas fatales. (Foto: AFP)

Al menos 8 personas continúan desaparecidas tras el derrumbe registrado este domingo en un edificio en el centro de Marsella debido a una explosión, cuyas causas se desconocen y que también provocó cinco heridos, indicaron las autoridades francesas."Tenemos a ocho personas que no logramos contactar (...). No tenemos ninguna noticia de ellas", dijo en una rueda de prensa por la tarde Dominique Laurens, fiscal de la República en Marsella, en el sudeste de Francia., según indicó la agencia de noticias AFP."Esta noche a las 0.40 hora local (19.40 del sábado en Argentina) ocurrió el derrumbe de un edificio en el 17 de la calle Tivoli, causando la caída de una parte de (los edificios de) los 15 y 19 de la calle Tivoli", declaró a la prensa Benoît Payan, alcalde de esta localidad portuaria., dijo Payan tras el derrumbe del edificio de cuatro plantas. La alcaldesa añadió que se contabilizaron cinco personas heridas hasta el momento, aunque ninguna de ellas en estado grave.Según la fiscalía, que mencionó una posible novena persona desaparecida, lograron identificar a los desaparecidos,, debido a la imposibilidad de sus familiares para contactarlos.La fiscal de Marsella reconoció que, que devastó el edificio y que se produjo a las 0.46 (19.46 del sábado hora argentina), según registraron las cámaras de vigilancia. "El gas es evidentemente una de las pistas" que contemplan las autoridades, añadió."Fue enorme, como una explosión", declaró a la AFP Gilles, un hombre que prefirió no dar su apellido y que vive en una calle perpendicular al edificio derrumbado.Desde la madrugada del domingo,Un fotógrafo de la AFP constató que todavía había una gran humareda el domingo por la tarde.El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su "emoción" por este suceso trágico.El derrumbe de dos edificios de la calle Aubagne, también en el centro de Marsella, en noviembre de 2018. Estos edificios se encontraban en un grave estado de insalubridad.