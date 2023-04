Macron le pide a Europa una estrategia propia para no ser "vasallos" de EEUU y China

Macron propone que Europa sea un tercer polo, entre Estados Unidos y China.

La visita de Macron a China

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recomendó este domingo a Europa que, alertó el presidente francés en una entrevista al diario Les Echoes publicada a su retorno de su visita a China"Lo peor que puede pasar es que los europeos acaben creyéndose que tienen que convertirse en seguidores y adaptarse al ritmo americano y a las exageradas reacciones de China", indicó.Macron realizó esta consideración mientras se reavivan las tensiones entre Estados Unidos, China y Taiwán, ahora mismo escenario de un simulacro militar chino sobre un bloqueo a la isla, en represalia por la visita de la presidenta taiwanesa Tsai Ing Wen a Estados Unidos., planteó el mandatario, recogió la agencia de noticias Europa Press.El líder galo explicó que Europa puede acabar en una "pinza" entre Estados Unidos y China si se agrava este conflicto.En su lugar,"La autonomía estratégica debe ser la lucha de Europa. No queremos depender de otros en temas críticos, porque el día que nos quedemos sin margen de maniobra en cuestiones como la energía, la defensa, las redes sociales o la inteligencia artificial, el día que nos quedemos sin la estructura necesaria sobre esos temas, nos quedaremos apartados del ritmo de la historia", expresó.Con respecto a lo conversado con el mandatario chino, Macron señaló que Xi habló sobre "la arquitectura de seguridad europea" pero que esta no puede existir "mientras en Europa haya países invadidos o conflictos congelados".Según el presidente, "el conflicto ucraniano aumenta la demanda del equipo militar".Sin embargo, destacó que "la industria de defensa europea no cumple con todas las necesidades (...), y algunos países recurren a proveedores estadounidenses o asiáticos", citó la agencia de noticias Sputnik.Por esa causa, el líder francés llamó a lograr una mayor independencia europea en el campo de la industria de defensa, destacando que los países europeos no deben depender de otros Estados en "asuntos críticos".El miércoles pasado, Macron y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegaron a China para celebrar una reunión con Xi. Uno de los temas clave de las consultas fue la crisis de Ucrania.Macron y Xi se comprometieron en esa ocasión a "apoyar cualquier esfuerzo a favor de un retorno a la paz en Ucrania", en una declaración conjunta emitida al término de un viaje oficial del mandatario francés al país asiático.Asimismo,así como avanzar hacia el desarme y el "uso pacífico de la energía nuclear", según el documento compartido por la Presidencia francesa.El texto, sin embargo, no mencionó en ningún momento a Rusia ni establece una hoja de ruta para Ucrania, más allá de señalar que el conflicto debe ajustarse al Derecho Internacional y a la Carta de Naciones Unidas y reforzar el apoyo a "cualquier esfuerzo a favor de un retorno a la paz".