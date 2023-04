Juzgan a un expolicía que estuvo prófugo 14 años por asesinar a su pareja

El exagente Terraza fue arrestado en Neuquén en 2020.

"Dos meses antes de que la matara ella lo denunció en la comisaría de la mujer por violento y se separó, se vino a vivir conmigo y yo le decía mirá que se va a arrodillar para que vuelvas, no le hagas caso", relató la madre de la víctima

Un ex agente de la Policía Federal Argentina (PFA) que estuvo prófugo 14 años será juzgado desde este lunes por el femicidio de su pareja, asesinada a golpes y asfixiada en mayo de 2006 en una vivienda de la localidad bonaerense de Virrey del Pino, informaron este domingo fuentes judiciales.Se trata de, quien fue capturado a fines de febrero de 2020 mientras caminaba por Neuquén capital y llega al debate detenido en la cárcel de Florencio Varela por el delito de "homicidio agravado por alevosía", que prevé prisión perpetua, en perjuicio de"Espero que le den perpetua, es lo único que merece esa basura de persona,", dijo a Télam Barcilisa Larramendia, madre de la víctima, constituida en el expediente como particular damnificada mediante el abogado Mario Luquis.Fuentes judiciales informaron que la audiencia comienza a las 8 en el segundo piso de la calle Entre Ríos 2795 de San Justo, en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Matanza. La fiscal Pamela Piatelli será la encargada de llevar adelante la acusación, mientras que el acusado estará representado por una defensora oficial.en la casa que habitaban, situada en Burela al 8400 de la localidad de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza. Gasparotti presentaba síntomas de haber sufrido una feroz golpiza y, luego, haber sido asfixiada.La madre de Patricia contó a Télam que su hija conoció a Terraza en la localidad de Glew y en 2001 se fueron a convivir a Guernica, en la zona sur del conurbano. "Ella antes de conocerlo trabajaba pero él no dejó que lo hiciera más porque la quería controlar. Yo le decía que eso no era normal y que no eran simples celos", recordó Barcilisa, quien es acompañada por el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad (Pronalci) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.Tiempo después,, a dos cuadras de la casa de la mamá de la víctima. "No contaba mucho pero yo me daba cuenta que era muy violento con ella, ejercía violencia física, económica, etcétera", expresó la mujer y añadió: "No supo como salir de toda esa situación porque él tenía mucha calle".La madre afirmó que Terraza "planificó todo porque le dijo de irse a vivir a Córdoba con el hijo de él que en ese momento tenía 3 años" pero Patricia se negó porque el expolicía quería llevárselo por la fuerza.Patricia lo perdonó y volvió a convivir con Terraza hasta queLa mamá agregó que la encontraron "un lunes a la noche y el jueves anterior, mi otra hija le había enviado un mensaje, y le respondió que no podía, que estaba en Liniers"."Nos dimos cuenta de que el que había respondido el mensaje había sido Terraza", explicó.Desde ese momento,Luego, el Ministerio de Seguridad bonaerense ofreció una recompensa, primero de 100.000 pesos y después de 200.000, para quienes aportaran datos sobre su paradero., yo enviaba las fotos a las provincias y preguntaban si tenían el pedido de captura pero no apareció más", señaló Barcilisa., mientras caminaba en el centro de la capital neuquina, en la esquina de Alberdi y Entre Ríos.Sin embargo, la madre de Patricia aseguró que en realidady recién allí corroboraron de que se trataba de un prófugo de la justicia por el delito de "homicidio simple", ya que al momento del hecho en el Código Penalque recién fue sancionada en 2012.