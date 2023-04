Los espectáculos de drag queen, el nuevo objetivo de la ola conservadora en EEUU. Foto: AFP

Tras la derogación del derecho al aborto en EEUU,, unas medidas que sus detractores califican de discriminatorias e intimidantes hacia la población LGBTIQ+ y podrían amenazar sus derechos de manera generalizada.pero su aplicación -prevista para el 1 de abril- fue suspendida temporalmente por un juez federal tras estimar que la normativa era "vaga y demasiado amplia" y afectaba el derecho a la libertad de expresión., escribió en su fallo el magistrado.hechas por "bailarinas en topless, gogó, strippers e imitadores masculinos o femeninos que ofrezcan espectáculos que apelen a un interés lascivo".Su incumplimiento, considerado un delito menor o grave si es reiterado,, en su mayoría gobernados por republicanos,La mayoría de ellos comparte un lenguaje similar a la normativa de Tennessee, pero algunos van más allá y-sancionados con al menos 10 años de prisión- o designan a los establecimientos que organicen estas actuaciones como negocios "de orientación sexual", por lo que deberían ubicarse a distancia de escuelas o áreas residenciales., presidenta de la asociación."Los políticos extremistas no tienen cabida en decidir qué es el arte ni en tratar de controlarlo", agregó.Carrera de Drags o la creciente popularidad de las Horas de Cuentos Drag, sesiones de lecturas de historias infantiles realizadas por artistas drag, cuyo fin es brindar a los niños "modelos a seguir descaradamente queer".Si bien la participación a las mismas es voluntaria,, como sucedió en el nororiental Ohio en diciembre pasado, o les gritan insultos homófobos, como hicieron en una biblioteca de los suburbios de Washington el pasado febrero.Al igual que las propuestas anti-drag,"Si el drag no estuviera arraigado en la cultura gay y en la comunidad queer, no creo que estuviera en debate",, sentenció., como la cadena Fox News o el portal The Daily Wire, y cuentas de la ultraderecha en redes sociales, como la anti-LGBTIQ+ Libs Of TikTok.Según un informe de la organización Media Matters, que monitorea la desinformación en EEUU,"Se trata de proteger a los niños de nuestra comunidad de algo que es dañino para ellos", dijo a periodistas el legislador republicano de Tennessee Chris Todd, quien afirmó que esta ley no es "anti-drag", sino similar a aquellas que prohíben a menores ir a un club de striptease.No obstante,"Las chicas que trabajan en (la cadena de restaurantes) Hooters usan mucha menos ropa que mis artistas. Y Hooters tiene un menú para niños",También sostienen, tal como dictaminó la justicia en su sentencia, que estas medidas atacan el derecho a la libertad de expresión.La Corte Suprema(ACLU), la organización defensora de los derechos civiles más importante del país.Según explicó,De ahí, el temor a que los funcionarios envíen un mensaje a la población LGBTIQ+ de Tennessee de que no son bienvenidos en el estado."Pero queremos ser claros, esta ley no hace que sea ilegal ser trans públicamente o actuar como drag en Tennessee. Ser trans y actuar como drag no constituye obscenidad, independientemente de lo que piensen algunos de nuestros legisladores", apuntó.Sin embargo,, al considerar que causaría un efecto "escalofriante" en las actuaciones artísticas, que podrían optar por autocensurarse."Si un restaurante ofrece un brunch drag para mayores de 18 años y los niños pasan caminando y lo ven a través de las ventanas, nada impide que los artistas drag sean acusados ​​​​en virtud de este estatuto", sostuvieron.En la próxima semana, salvo una extensión de la orden de suspensión,"Un pequeño número de extremistas está decidido a hacernos retroceder con una legislación peligrosa en un intento desesperado y fallido de empujar a las personas a los armarios. El mundo ha avanzado y es un lugar más libre y alegre con la aceptación de las personas LGBTIQ+ en continuo aumento", dijo la directora de Glaad y concluyó: "A medida que más estadounidenses conozcan a nivel personal a las personas LGBTIQ+, continuaremos generando apoyo para nuestra comunidad y estos viles proyectos de ley no avanzarán".