Advertencia de Macri a Larreta por las elecciones porteñas

Foto: Daniel Dabove

El expresidente Mauricio Macri afirmó este domingo que, ante un posible desdoblamiento de los comicios en la ciudad de Buenos Aires, y desestimó que el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, "tome esa decisión" porque, dijo, sería ir"El 'no' a cambiar reglas electorales en el año electoral es un valor que Juntos por el Cambio (JxC) ha puesto en sus declaraciones de principios. No creo que Horacio tome esa decisión, sería en contra de todo lo que hemos trabajado tantos años", evaluó Macri en diálogo con Radio Rivadavia.El expresidente se refirió también a las llamadas elecciones concurrentes en el distrito, una modalidad que implicaría elegir candidatos para jefe de Gobierno en la misma fecha que las PASO nacionales pero con un sistema de votación distinto."Si la política piensa que por cambiar reglas electorales los porteños van a elegir en un sentido determinado, es no conocer a los porteños", sostuvo Macri, y contó queLas elecciones concurrentes implicarían a los porteños votar el mismo día que las PASO para las categorías presidente y diputados nacionales, pero con un sistema de votación distinto.Según este esquema, los electores podrían sufragar en la misma jornada para presidente y legisladores nacionales con la llamada boleta sábana tradicional, mientras que para jefe de Gobierno, legisladores locales y comuneros se usaría boleta única de papel o electrónica.