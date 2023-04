Los Pumas cayeron en la final con Nueva Zelanda y sumaron una medalla de plata

Los Pumas caen en la final con Nueva Zelanda y suman la medalla de plata en el Seven de Singapur. Foto: Instagram

El seleccionado argentino de rugby, al perder este domingo la final del torneo con Nueva Zelanda por 19-17 en el Estadio Nacional del país asiático.Brady Rush anotó el try decisivo para los All Blacks, que se aseguraron la clasificación para los próximos Juegos Olímpicos París 2024., medalla de bronce en la anterior edición olímpica de Tokio,Argentina sumó sus puntos en la final con tries de Joaquín Pellandini (6m.), Germán Schulz (8m.), Marcos Moneta (15m.) y una conversión de Luciano González Rizzoni (16m.).El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora, siempre debajo en el marcador, formó con Rodrigo Isgró, Santiago Vera Feld, Schulz, Gastón Revol, Pellandini, González Rizzoni y Moneta.Su clasificación a la instancia decisiva del torneo se produjo después de ganarle a Australia (29-12) en cuartos de final y Samoa (24-19) en la misma jornada dominical de Singapur.(10-0), Japón (42-7) y Gran Bretaña (19-17).(140), que este domingo logró su cuarta medalla de la temporada.El conjunto "albiceleste" ganó el oro en Hamilton y Vancouver y la plata en Los Ángeles y Singapur.La siguiente parada en Toulouse se disputará entre el 12 y 14 de mayo y una semana después se disputará la última fecha en Londres.