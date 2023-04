Arranca el dólar agro y el Gobierno proyecta una liquidación de US$9.000 millones

Se pone en marcha dólar agro. Foto: AFP

El Gobierno nacional pondrá en marcha el próximo lunes una nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE),, que podría generar una liquidación de divisas estimada en alrededor de US$ 9.000 millones.La medida, anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, el miércoles pasado y que se pondrá en marcha a partir de la publicación en el Boletín Oficial de cuatro decretos de ley,, fecha en la que vence el tipo de cambio diferencial para las exportaciones de esta cadena.que se ofrecían antes de conocerse la nueva implementación del PIE.Esta mejora en el precioEn base a las proyecciones de la Bolsa e Cereales de Buenos Aires (BCBA) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la campaña 2022/23 cerraría con una producción total de 25 millones de toneladas, afectada por la fuerte sequía.Los trabajos de recolección en las zonas productivas recién comienzan y el momento pico recién llegaría en mayo próximo., el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, estimó que podría ubicarse en torno a los US$ 4.000 millones, teniendo en cuenta que el tipo de cambio diferencial estará vigente hasta el 31 de agosto., gracias a los incentivos.En el Palacio de Hacienda subrayaron que habrá un criterio de "elegibilidad" para las empresas de las economías regionales que quieran participar del PIE.Según explicó Massa durante la presentación de la nueva edición del programa, será condición necesaria para acceder a los beneficios que las compañías "participen del programa de precios, mantengan los empleos y garanticen volumen y abastecimiento de los productos que se comprometen en el programa de precios"., remarcó el ministro.De no cumplir con estas condiciones, las empresas "serán dadas de baja" y no podrán acceder al tipo de cambio diferencial.Dentro de los alcances del nuevo dólar para las exportaciones de soja y economías regionales, Massa también anunció beneficios fiscales para las productores afectados por la sequía."Pretendemos que se suspendan ejecuciones fiscales y bancarias, como así también las percepciones de adelanto o anticipo de impuestos que cobra el Estado", indicó.Al respecto,La medida impulsada por Massa contó con un amplio apoyo de los mandatarios provinciales., dijo que "son señales positivas en momentos muy difíciles por la sequía. Es fundamental acompañar a los productores para no perder competitividad y apoyar la producción nacional, para superar este momento y prepararse para la próxima siembra".Y agregó que "el camino es producir más, exportar más y generar empleos. Es por eso que seguiremos trabajando juntos para que sean incorporadas la producción de leche, legumbres, miel, frutillas, algodón, arroz y los productos del complejo frutihortícola"., manifestó su apoyo y afirmó que la medida "ayudará a sostener muchas fuentes de trabajo mejorando la competitividad y dándole previsibilidad a la producción afectada por la sequía", mientras que, celebró "las recientes medidas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional que van en dirección a fortalecer el desarrollo de nuestras economías regionales".Desde el sector privado, tanto la cadena sojera como las cámaras que agrupan a producciones de economías regionales también apoyaron la creación del denominado dólar agro, al considerarlo como una "medida positiva", tanto por el contexto de suba de costos para la producción, como así también para poder paliar los efectos de la sequía.