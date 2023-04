Alemania: declaran "peligro extremo" por un gran incendio en dos depósitos de Hamburgo

Los bomberos de la ciudad alemana de Hamburgo declararon el estado de "peligro extremo" en la ciudad debido a un incendio en dos depósitos que provocaron una densa nube de humo negro en dirección al centro urbano."El centro de Hamburgo está completamente a oscuras", dijo a la agencia de noticias DPA un portavoz de los bomberos de Hamburgo en relación al incendio que se inició anoche.El incendio comenzó en el distrito de Rothenburgsort, que se encuentra junto al río Elba, al este del centro de la ciudad."La población del área de Hamburgo puede verse afectada por los gases de humo y los componentes químicos del aire que respiran debido a un incendio. Ahora mismo no detectamos una lectura elevada pero mantenemos la alerta", añadió la Policía local en su página web.Los bomberos todavía no dieron información sobre el contenido de los almacenes, pero fuentes de la cadena pública local NDR indicaron que los almacenes están expulsando al exterior ácido sulfhídrico y las cuadrillas no pueden combatir las llamas sin respiradores.El operador ferroviario alemán Deutsche Bahn también anunció que el servicio entre Hamburgo y la localidad de Büchen fue suspendido debido al incendio.