Newell's y Central paralizan Rosario con el clásico de la ciudad

Newell's Old Boys y Rosario Central jugarán este domingo una nueva edición del clásico que paraliza a la ciudad santafesina, en esta ocasión por la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).El partido se jugará a partir de las 16.30 en el Coloso Marcelo Bielsa del Parque de la Independencia, será arbitrado por Pablo Echavarría y televisado por la señal de cable TNT Sports.Newell's, que tiene 14 puntos, siete menos que el líder River (21), viene de perder con Estudiantes (3-0) en el torneo doméstico, pero a nivel internacional venció en Chile a Audax Italiano (1-0), por la Copa Sudamericana, y contará con todo su potencial, incluido el mediocampista Juan Sforza, recuperado de un esguince en el tobillo derecho.Central, de gran campaña bajo la conducción de Miguel Ángel Russo, sumó 17 puntos y al no jugar copas internacionales llegará más descansado y sin bajas.El equipo de Russo, que logró dos triunfos consecutivos, sobre Huracán (2-0) en Parque de los Patricios, y luego ante Gimnasia (3-1) en Arroyito, podría tener variantes, ya que el DT evalúa incluir a Juan Cruz Komar para jugar con un esquema de tres zagueros y dos laterales; en ese caso saldría un mediocampista: Lautaro Giaccone o Gino Infantino.En cuanto al historial, Central le lleva a Newell's una ventaja de 10 clásicos ganados desde que ambos juegan en el profesionalismo (1939). El "Canalla" se impuso en 53 ocasiones al cabo de 174 partidos, mientras que los "leprosos" ganaron 43 y empataron en 78 ocasiones. La diferencia a su favor se estira a 16 encuentros, sumados los antecedentes por copas nacionales e internacionales.Newell's Old Boys: Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Willer Ditta, Facundo Mansilla y Bruno Pittón; Iván Gómez, Juan Sforza y Cristian Ferreira; Ramiro Sordo, Jorge Recalde y Brian Aguirre. DT: Gabriel Heinze.Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Juan Cruz Komar o Lautaro Giaccone o Gino Infantino, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Ignacio Malcorra, Walter Montoya, Kevin Ortiz y Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Miguel Ángel Russo.Árbitro: Pablo Echavarría.VAR: Ariel Penel.Estadio: Newell's Old Boys.Hora de inicio: 16.30.TV: TNT Sports.