Siria lanzó cohetes a Israel en medio de tensiones por los sitios sagrados de Jerusalén

Israel atacó objetivos en Siria con aviones y artillería luego de inusuales disparos de cohetes desde ese país vecino por el norte, en medio de tensiones entre musulmanes y judíos que llegaban este domingo a su clímax en Jerusalén con simultáneas festividades religiosas., el lugar más sagrado donde los judíos pueden orar, para una ceremonia de bendición por la festividad de la Pascua.En el recinto de la mezquita Al-Aqsa, una explanada amurallada ubicada justo sobre el Muro de los Lamentos, cientos de palestinos realizaron oraciones como parte de las celebraciones por el mes sagrado musulmán del Ramadán.Cientos de judíos también visitaron este domingo el recinto de Al-Aqsa bajo una fuerte vigilancia de la Policía israelí,Estos recorridos de judíos ortodoxos y nacionalistas han aumentado en tamaño y frecuencia a lo largo de los años, y muchos palestinos los miran con recelo y temen que algún día Israel planee apoderarse del sitio o dividirlo.Funcionarios israelíes dicen desde hace años que no tienen intención de cambiar acuerdos de larga data que permiten a los judíos visitar, pero no orar, ese sitio, que está administrado por musulmanes.Sin embargo, ahora está en el poder en Israel el Gobierno más derechista de su historia, con varios dirigentes ultranacionalistas a cargos de ministerios.La mezquita y el muro están dentro de la Ciudad Vieja de Jerusalén este, una antigua ciudadela amurallada que alberga algunos de los lugares más sagrados del islam, el judaísmo y el cristianismo, como el lugar donde se sitúa la tumba vacía de Jesucristo.A su vez, Jerusalén se sitúa en Cisjordania, los territorios palestinos bajo ocupación israelí desde 1967. Jerusalén este es la parte de la ciudad de mayoría palestina, que Israel se anexionó.Este domingo es también la Pascua cristiana, y cientos de fieles participaron de una misa en la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar de la Ciudad Vieja donde la tradición ubica la tumba vacía de Jesucristo.Desde el Vaticano luego de celebrar la misa pascual, el papa Francisco expresó hoy su "profunda preocupación" por la violencia en Jerusalén y Medio Oriente, que, dijo, amenaza el "diálogo" entre israelíes y palestinos.Las tensiones se incrementaron la semana pasada cuando, algo que causó enorme conmoción en el mundo árabe dada la santidad del lugar.En varias ocasiones,, algo que Israel solo ha permitido en el pasado durante los últimos 10 días del Ramadán., en un operativo que culminó con más de 250 detenidos y 50 heridos.La violencia en el santuarioLa Franja de Gaza está gobernada por el movimiento islamista Hamas, enemigo declarado de Israel.En Líbano,, Ismail Haniyeh.Los dos discutieron “los acontecimientos más importantes en la Palestina ocupada, el curso de los acontecimientos en la Mezquita al-Aqsa y la escalada de resistencia en Cisjordania y Gaza", dijo un comunicado, informó la agencia de noticias DPA.Ningún grupo se ha atribuido oficialmente la responsabilidad de los ataques con cohetes, pero Israel ha acusado a Hamas de estar detrás de ellos.El sábado por la noche y este domingo por la madrugaday dijo que fue en represalia por la redada en Al-Aqsa.Fragmentos de otro misil destruido cayeron en territorio jordano cerca de la frontera con Siria, informó el Ejército jordano., dijo el Ejército israelí.Más tarde,Irán dijo este domingo que el jueves próximo realizará una maniobra naval internacional no militar "en apoyo al pueblo palestino" de la que espera participen unas 3.000 embarcaciones de todo tipo en aguas iraníes y en "puertos de todo el mundo"., Isaac Herzog, el sábado por la noche.El mandatario turcocontra la mezquita de Al-Aqsa, informó su oficina.El viernes pasado, un ataque con coche bomba provocó la muerte de un italiano en Tel Aviv, mientras que dos monjas israelí-británicas fueron asesinadas ese mismo día en el enclave palestino de Cisjordania.Tras los ataques,El pasado sábado en Cisjordania, el Ejército israelí mató a tiros a un palestino de 20 años que, según dijo, iba dentro de un auto desde el cual se había disparado contra los soldados.Las tensiones por Jerusalén se enmarcan en el periodo más violento en años en Cisjordania y Jerusalén este.Más de 90 palestinos y 18 israelíes han muerto por la violencia en lo que va del año.