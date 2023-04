Destacan avances en investigación tras Ley del Cannabis y la presencia del Estado

La doctora en Ciencias Biológicas Silvana Colman destacó que tras la sanción de la Ley del Cannabis, en 2017, "se ha avanzado y construido bastante en cuanto al cannabis medicinal terapéutico", sostuvo que esa norma a los científicos les "ha permitido investigar" especialmente con "un Estado presente, comprometido y que acompaña en la investigación".La especialista, investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, realizó estas declaraciones a Télam en el marco de la I Cumbre Internacional y ExpoIndustria del Cannabis y Cáñamo que se hizo en esta ciudad, organizada por la Confederación Cannábica Argentina y que cuenta con el auspicio de la Secretaría de Agricultura de la Nación y el apoyo del Senasa."Desde que salió la Ley de cannabis medicinal y de que a finales del 2020 se habilitó el Registro del Programa de Cannabis (ReProCann) se han registrado mas de 85.000 personas, lo que significa que son personas que pueden tener su propia planta para hacer cultivo propio o para un tercero (cultivador solidario) con vinculación prescripción de un médico y estar realmente bajo la Ley y eso es muy valioso", remarcó.Colman apuntó que en ese aspecto "estamos muy bien en el mundo, muchos de los países que tienen habilitado el cannabis no lo esta para la gente común y en cambio en la Argentina a su vez lo que también tenemos es que el Estado esta presente".La investigadora marplatense afirmó "hemos construido bastante, hace 5 años nadie hubiera pensado que estaríamos participando en una Cumbre Internacional, hablando del cannabis medicinal y del cañamo industrial. Tenemos una Ley que nos permitió investigar".Respecto de las políticas publicas para el sector, Colman indicó "tenemos un Estado presente, por ejemplo en todo lo que es la producción, desde el año pasado tenemos la Ley 27.669 (falta su reglamentación) tenemos a todos los Ministerios trabajando"."Ahora lo que falta es la reglamentación de la Ley 27.669, que nos permitirá industrializarlo, producir y ahí vendrán emprendimientos que generarán trabajo y una nueva industria en el país", añadió.Y, explicó que "del cannabis y del cañamo pueden salir alimentos, proteínas, aceites, ladrillos, textil, ladrillos para la construcción. Realmente hay políticas publicas para cannabis, como tema estratégico para el ministerio de Innovación Productiva y en el de Ciencias para financiamiento tanto de la Nación como de la Provincia"."Desde el 2017, con la Ley del Cannabis que permitió la investigación, tenemos al Ministerio de Salud, al de Ciencia que trabajan muchísimo en el desarrollo, y también se sumó la cartera de Seguridad que nos permitió también tener plantas en las universidades, en el CONICET y en el INTA", recordó.Asimismo, señaló que "con la Ley de producción (27.669) que falta su reglamentación nos permitirá tener una nueva industria y acá también están involucrados todos los organismos del Estado como es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) "."Por ejemplo ahora el Inti está desarrollando los cannabinoides puros, los estándares para las cromatografías, que son los equipos que nos permite determinar cuanto THC o CBD tienen tiene una flor, que antes lo teníamos que importar y ahora el organismo lo esta haciendo y nos lo esta entregando gratuitamente a las universidades y a los institutos de ciencias nacionales", indicó.De esta manera, apuntó, "podemos desarrollar el método y prestar servicio a la comunidad para los análisis de los aceites para la gente que esta caracterizando variedades nacionales para registrar en el Instituto Nacional de Semillas (Inase) que también necesitan saber cuanta THC o CBD produce esa variedad"."Podemos decir que estamos avanzando mucho y con un Estado muy presente y no es que viene una empresa extranjera que se instala en el país y viene a poner su empresa de aceite medicinal sino que hay una industria nacional que esta creciendo y que se podrá desarrollar y será nuestra será Argentina ", dijo Colman.En ese sentido, remarcó que "hay un antes y después desde que salió la Ley de cannabis medicinal que te permite tener las plantas, cultivarlas, tener el aceite, trasladarte con el aceite, con las flores y no tener problemas legales"."El cannabis medicinal sirve para pacientes con cáncer; VIH/SIDA, convulsiones, epilepsia, glaucoma, dolo crónico grave, nauseas graves, esclerosis múltiple, bruxismo, entre otras", argumentó.