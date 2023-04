Katopodis llamó a "construir un gran acuerdo del peronismo"

Katopodis: "Hay una fuerza militante en todo el país con ganas de comerse la cancha" / Foto: archivo Pepe Mateos.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se pronunció este sábado a favor de "construir un gran acuerdo del peronismo" de cara a las próximas elecciones y manifestó que "los militantes, la sociedad, nuestros votantes lo que nos están reclamando con mucha firmeza es que encontremos una mesa política de unidad, que podamos enfrentar al macrismo de la mejor manera, de la manera más competitiva"."Todos los esfuerzos que hagamos para que el Frente de Todos (FdT) se pueda ordenar, para que el peronismo se pueda abroquelar, cohesionar yy claridad en el mensaje es absolutamente imprescindible", sostuvo el ministro en declaraciones a El Destape radio."Hay que trabajar para la unidad, no para las internas", alertó y afirmó que "tenemos más posibilidades como frente que como candidatos", precisó.Katopodis sostuvo que "lo que escucho de los militantes es que hay convencimiento de que con unidad estamos en segunda vuelta y si laburamos podemos ganar".las elecciones, señaló y aseguró que "los de enfrente son horribles y eso nos tiene que obligar a estar a la altura".Y sostuvo que: "Hay una fuerza militante en todo el país con ganas de comerse la cancha"."La sociedad y nuestros votantes nos ven a todos con el mismo sello y ese sello se llama peronismo y eso hay que transformarlo en una fortaleza política porque", aseguró.Además, expresó que las elecciones"pueden ser una muy buena instancia para discutir, elegir candidaturas, pero lo que no tengo ninguna duda es que sin acuerdo no hay unidad"."Lo primero que tiene que estar claro es que hay que construir un gran acuerdo del peronismo", reiteró el ministro.Asimismo, manifestó que "la vara nuestra, la medida nuestra, no puede ser la discusión de las candidaturas, sino las preocupaciones que tiene la gente todos los días para llegar a fin de mes"., remarcó Katopodis.