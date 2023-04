Irlanda del Norte celebra los 25 años del acuerdo de paz sumergido en una profunda crisis política

Acuerdo de paz en Irlanda del Norte / Foto: AFP

Irlanda del Norte conmemorará el próximo lunes el 25º aniversario del acuerdo de paz que puso fin a tres décadas de conflicto entre unionistas y republicanos, una fecha que llega en un contexto de unalos líderes nacionalistas que buscan la reunificación de Irlanda (mayoritariamente católicos) y unionistas probritánicos (principalmente protestantes) alcanzaron eltrasEl texto puso fin al conflicto (conocido como The Troubles o Los Problemas) quecomo el Domingo Sangriento (inmortalizado por la banda irlandesa U2) cometido por soldados británicos contra civiles católicos o los ataques con explosivos organizados por grupos paramilitares unionistas y republicanos en Belfast, Dublín y Londres.Una de las bases de lo firmado es quepero esta convivencia forzadapor la oposición de los republicanos a avalar una política sobre incentivos a energías renovables y volvió a quebrarse desde febrero del año pasado por el rechazo de los unionistas al estatuto de la provincia británica firmado entre Reino Unido y la Unión Europea (UE) tras su divorcio.mantienen a Irlanda del Norte en el mercado único europeo para evitar el retorno de una frontera física con la República de Irlanda (país miembro de la UE), lo que para el Partido Democrático Unionista (DUP) aleja a la región del resto del país y hace más probable una isla unificada con los vecinos del sur, objetivo de la otra gran agrupación regional que es el Sinn Féin, brazo político del extinto Ejército Republicano Irlandés (IRA)."El sistema en Irlanda del Norte depende de que antiguos enemigos trabajen juntos. Esto nunca ha sido fácil, e incluso antes de la última crisis hemos tenido graves tensiones.La administración continúa, pero no hay nuevas decisiones sobre presupuestos, política o legislación", explicó a Télamde la Universidad de Ulster, con sede central en Belfast.. Irlanda del Norte parece encontrarse en una situación de estancamiento, no de crisis. Esto alimenta un profundo sentimiento de decepción en estos momentos", manifestó.Pese a esta situación, recalcó queEn sintonía se pronunció"Veinticinco años después del Acuerdo de Viernes Santo, siete de cada diez personas siguen pensando que sigue siendo la mejor base para gobernar Irlanda del Norte. Sin embargo, la mayoría también cree queEsto se debe principalmente a que, en cuatro de los últimos seis años, sus instituciones democráticas no funcionaron".La salida de la UE además debilitó al DUP, histórica fuerza mayoritaria, y en mayo del año pasado provocó que, por primera vez desde la partición de la isla en 1921, lasaunque luego los unionistas se negaron a formar gobierno y el Ejecutivo norirlandés quedó vacante a la espera de nuevos comicios, aun sin fecha."La victoria del Sinn Féin fue muy significativa en términos simbólicos, teniendo en cuenta que Irlanda del Norte se creó para tener una mayoría unionista. El hecho de que unes, por supuesto, muy significativo. Sin embargo, no implica necesariamente un cambio de paradigma, porque hemos visto que las instituciones necesitan el consentimiento intercomunitario entre nacionalistas y unionistas para funcionar. Y por el momento, no tenemos ese consentimiento", subrayó a esta agencia Hayward, autora de varias publicaciones sobre el conflicto.En la misma línea opinó Morrow: ". El Sinn Féin existe para deshacerse de Irlanda del Norte, por lo que tener un Ministro Principal de ese partido supone un enorme desafío para los. Además, se los asocia con el IRA, y, y están enfadados por su negativa a pedir perdón por las matanzas del pasado".Si bien eldesmanteló la militarizada frontera terrestre y llevó a la retirada de tropas británicas, losLa última muestra de esto fue el ique en febrero de este año recibió múltiples disparos cuando salía de un complejo deportivo con su hijo, en un ataque reivindicado por disidentes republicanos embanderados bajo el nombre den la condena y llevó al Gobierno británico a subir el nivel de amenaza extremista de "sustancial" a "severo", lo que significa que un ataque es "altamente probable".Además, aún persisten las paredes, bautizadas comoy otras grandes zonas urbanas."Están ahí porqueY esto se debe en parte a que, en momentos de tensión política, esa tensión puede expresarse a través alborotos y cierta violencia contra la 'otra' comunidad", contó Hayward."Mientras no se den las condiciones para que la gente crea que la mejor forma de hacer oír su voz es votando en lugar de provocando disturbios, estas zonas de contacto seguirán siendo vulnerables y se considerará que los muros de la paz sirven para algo", sentenció la académica."Elfue un acuerdo muy complejo, pero se centró sobre todo en prevenir la violencia del pasado más que en construir juntos un futuro. Los muros ya no protegen a la gente de las amenazas cotidianas, pero sigue existiendo un sentimiento de sospecha en muchas comunidades, por lo que sólo hemos conseguido avances limitados en su derribo", manifestó por su parte Morrow.Y concluyó: "El cambio dependerá de una situación política más estable y de un esfuerzo más enérgico para deshacerse de los grupos armados, muchos de los cuales siguen existiendo".En este contexto,por los 25 años del Acuerdo de Viernes Santo en un ambiente más de reflexión que de celebración.el presidente de Estados Unidos, Joe Biden (descendiente de irlandeses), que entre el 11 y el 14 de abril visitará Belfast y se dirigirá luego a la vecina República de Irlanda, donde pronunciará un discurso en su capital Dublín, informó la Casa Blanca.