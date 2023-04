Tucumán superó los 10.000 casos de dengue y hay siete fallecidos

En Mendoza piden tomar precauciones ante casos importados



El Ministerio de Salud de Mendoza pidió este sábado tomar precauciones frente a casos de dengue importados de otras provincias, por lo que llamó a seguir con acciones de prevención como tapar tanques y depósitos de agua y poner boca abajo todos los recipientes que puedan contener agua, entre otros cuidados.



Mendoza tiene actualmente una condición epidemiológica de tipo 2, es decir que está el mosquito pero no hay circulación viral hasta ahora, ya que no se detectaron casos autóctonos, señalaron en las ultimas horas desde la cartera de Salud provincial.



Según el informe difundido este sábado, el número de casos de dengue en la provincia es de 18, de los cuales 11 son de personas que volvieron de países como Cuba, México, Bolivia y Republica Dominicana. En tanto restan determinar siete casos sospechosos no conclusivos con antecedentes de viajes a otra provincia o al exterior.



Los casos de dengue notificados en la provincia fueron tomados durante el periodo epidémico que abarcó desde agosto 2022 y cuyo último reporte es del 3 de abril pasado, indicaron las autoridades de Salud.



“El dengue en Mendoza no es endémico por situación geográfica ni climática, de todos modos, como en todas las enfermedades transmitidas por vectores tomamos las prevenciones necesarias y solicitamos el compromiso de las familias para mantener espacios libres de recipientes, que son criaderos del mosquito”, señaló la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal.



Por su parte, desde la Dirección de Epidemiologia del Ministerio de Salud local continúan con las acciones y el seguimiento de casos semana tras semana.



La cartera de Salud recomienda "vigilar la aparición de síntomas tales como fiebre de comienzo rápido (38° a 40°), acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones, además de náuseas y vómitos, cansancio intensos o manchas en la piel, entre otros síntomas", y pide en esos casos acudir a un centro asistencial y no automedicarse.



Para evitar la picadura de mosquitos se sugiere utilizar prendas con mangas largas, repelentes, telas mosquiteras en cunas y cochecitos, y evitar estar a la intemperie en las primeras horas de mañana y al atardecer.