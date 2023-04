La Policía de Irán tendrá cámaras para identificar a mujeres sin velo

Identificarán a las mujeres que no tengan el hiyab. Foto: AFP.

Las tensiones por la falta de uso de la prenda se intensificaron, con hombres agrediendo a mujeres por no usar el velo

El uso del hiyab es obligatorio en Irán desde 1983, pero muchas mujeres han dejado de usarlo tras las protestas que se desataron por la muerte una joven kurda iraní

en lugares públicos para identificar a las mujeres que no tengan el hiyab, en una nueva medida para imponer el uso de esta prenda obligatoria en el país islámico."La Policía utilizará herramientas innovadoras y cámaras inteligentes en la vía pública para evitar cualquier tensión y conflicto con los compatriotas y", informó la Policía en un comunicado recogido por la agencia de noticias iraní Mizan.Estas cámaras en principio se utilizarán para enviar "mensajes de advertencia" a quienes incumplan sus prerrogativas y "advertirles de las consecuencias legales de reincidir en este delito", consignó la agencia de noticias Europa Press.Sin embargo, uno de los miembros más radicales del Consejo Islámico Farvardin, Hossein Yalali, había advertido de castigos económicos, retirada del registro de conducir, el pasaporte o el servicio de Internet dentro del denominado plan Afaf y Hiyab., agrega el comunicado.El uso del hiyab es obligatorio en Irán desde 1983, pero muchas mujeres han dejado de usarlo tras las protestas que se desataron por la muerte de la joven kurda iraní Mahsa Amini bajo custodia policial por llevar mal colocado su velo.Su muerte generó fuertes protestas en todo el país con reclamos de "muerte al dictador", en referencia al líder supremo, el Ayatollah Ali Jamenei.Las autoridades reprimieron esas protestas causando la muerte de unas 500 personas, miles de detenidos a la vez que dictaron cuatro penas de muerte por ahorcamiento y una de ellas se realizó en público., con hombres agrediendo a mujeres por no usar el velo.Al anunciar la instalación de las cámaras, las autoridades pidieron a la población no tomar la justicia por mano propia y agredir o acosar a mujeres por no utilizar el velo.En los últimos meses,, como el que la semana pasada protagonizó un miembro de los paramilitares basij que arrojó yogurt sobre dos mujeres sin velo en Shandiz.