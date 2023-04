Impugnaron a otro candidato a gobernador en la provincia de Jujuy

Demarco fue inhabilitado por diez años para ocupar cargos públicos, lo que motivo un pedido de impugnación.

Acusan a Gerardo Morales de "buscar acallar las voces y cercenar derechos y libertades". Raúl Ferrari.

hizo lugar a solicitud presentada por el frente oficialista Cambia Jujuy e, exintendente de la localidad de Perico que lidera la alianza VIA + Libertarios."Que la sociedad jujeña comprenda que la democracia en Jujuy está en riesgo. Desde nuestro espacio agotaremos todas las instancias judiciales y la intervención a la justicia jujeña, ya que no brinda garantías democráticas y constitucionales", expresó Demarco al confirmar que no podrá ser candidato, según le comunicó este viernes su resolución el Tribunal Electoral Permanente.La razón expuesta por los apoderados del Frente oficialista Cambia Jujuy estaba vinculada a la reciente destitución de Demarco como intendente, la cual fue resuelta por el Concejo Deliberante de esa ciudad.El exmandatario comunal, entre las que se encuentran la ocupación de un espacio verde en beneficio personal y la cesión en comodato de un inmueble municipal.Ante estas acusaciones,, lo que motivo un pedido de impugnación en su contra.Por su parte, el exintendente argumentaba que esa resolución debía aplicarse sólo a los cargos municipales, y que no existían motivos para impedirle que se presentara como candidato a gobernador, un criterio que resultó desestimado por el Tribunal Electoral de la provincia.. Que hoy me proscriban no significa que puedan matar nuestros valores, nuestras ideas y sobre todo nuestros proyectos", agregó Demarco al confirmar, a través de sus redes sociales, que se hizo lugar a la impugnación presentada por Cambia Jujuy, que lleva como postulante a gobernador Carlos Sadir."El frente VIA + Libertarios seguirá firme y más convencido que nunca de competir porque las urnas debe ser el lugar natural de la democracia. Que nadie dude de eso", completó Demarco, quien adelantó que en las próximas horas su espacio dará a conocer el nombre de quien lo reemplazará en la candidatura a gobernador.El miércoles,, al hacer lugar a solicitud presentada por apoderados del Frente Justicialista, espacio que postula a la gobernación al diputado provincial y presidente del PJ local Rubén Rivarola junto a la diputada nacional Carolina Moisés.Al cuestionar la decisión del Tribunal, Snopek acusó que el PJ local está "aliado" al gobernador de la provincia y precandidato presidencial por la UCR, Gerardo Morales, el cual "busca acallar las voces y cercenar derechos y libertades" ya que "ha caído en su imagen y tiene miedo"."Se está dando de baja a los candidatos más críticos de la actual gestión", había expresado Demarco, en el mismo sentido, respecto a ambos pedidos de impugnación y ante una "justicia politizada".En total, son seis los frentes electorales y un partido provincial los que presentaron sus listas de candidatos con vistas a las elecciones provinciales del 7 de mayo próximo en Jujuy, en las que se elegirán gobernador, vicegobernador, 24 diputados provinciales, intendentes, concejales, vocales de comisiones municipales y convencionales constituyentes.