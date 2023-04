México inició la repatriación de los migrantes muertos en el incendio de Ciudad Juárez

Incendio en un centro de detención. Foto: AFP.

México inició la repatriación de losque se prendió fuego en la norteña Ciudad Juárez el 27 de marzo pasado.La Secretaría de Seguridad Federal confirmó a última hora del viernes la llegada a Bogotá, Colombia, del cuerpo de una persona, mientras los restos de siete ciudadanos de El Salvador están "en traslado terrestre", con acompañamiento de agentes de la Guardia Nacional."Se espera que este sábado estén cruzando la frontera por Chiapas", estado sureño fronterizo con Guatemala, precisó la dependencia en un comunicado.Respecto a los migrantes procedentes depara la próxima semana", según lo acordado con el gobierno de ese país.Informó también que familiares de seis migrantes hondureños fallecidos están realizando todavía el proceso de identificación de los cuerpos y se programará un vuelo con destino a su país en una fecha que no fue precisada.En tanto, autoridades deen huellas para comprobar la identificación de personas", agregó la secretaría en su comunicado.Según el primer balance oficial, durante el siniestro -ocurrido el pasado 27 de marzo- fallecieron 39 personas: 18 guatemaltecos, siete salvadoreños, siete venezolanos, seis hondureños y un colombiano.Sobre el cuadragésimo fallecido, que murió luego de ser trasladado a un hospital de Ciudad de México, las autoridades no precisaron su nacionalidad.De losde Ciudad Juárez, cinco de ellos graves, mientras otros dos ya fueron dados de alta, consignó la agencia de noticias AFP.Otros nueve heridos son atendidos en dos hospitales de especialidad de la capital mexicana, adonde fueron trasladados debido a la gravedad de su situación, precisó el boletín.Autoridades mexicanasde provocar el incendio, quien fue detenido junto a otras cuatro personas: tres de ellas funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y un vigilante privado.El sexto sospechoso, acusado por la fiscalía, es otro guardia privado que permanece prófugo.El presidente de México, Andrés ManuelOrganizaciones civiles mexicanos reportaron que en 2022 unos 900 migrantes murieron en México mientras intentaban cruzar hacia Estados Unidos sin papeles.La región vive un flujo migratorio récord, con 2,76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.El incendio en el centro de detención se generó en la noche del lunes 27 de marzo luego de queLas autoridades señalaron que el personal a cargo del centro de detención no hizo nada para evacuar a los migrantes y que ocho personas habían sido identificadas como presuntas responsables de esa omisión.en el que puede verse cuando inician las llamas, pero los encargados no abren la celda donde estaban los migrantes detenidos.Muchos migrantes quedan atrapados en Ciudad Juárez porque las políticas de inmigración de Estados Unidos no les permiten cruzar la frontera para presentar solicitudes de asilo.Los que estaban en el centro que se incendió habían sido detenidos por la Policía días antes tras denuncias de residentes de Ciudad Juárez de haber sido agredidos por migrantes que bloqueaban las calles o les pedían dinero.