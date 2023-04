Crimen del vendedor ambulante: un testigo asegura que el ataque fue "muy rápido"

El joven que vendía productos de limpieza en la vía pública se le acercó a una mujer que esperaba un colectivo.

El agresor fue detenido por la Policía en el lugar tras el alerta de los transeúntes.

Un remisero declaró que el crimen de un vendedor ambulante, asesinado el viernes de una puñalada en el cuello por un joven que aparentemente atacó a la víctima porque pensó que le quería robar a su madre, en la localidad bonaerense de Banfield, ocurrió "muy rápido" y que la mujer, tras el hecho, "quiso pedir un remis" para irse del lugar.En tanto, el acusado, identificado como Christian Campos Couso (27) será indagado en las próximas horas por el fiscal de la causa, Javier Gramajo."El muchacho que estaba vendiendo abordó a esta persona y un familiar de esta señora parece que tomó la reacción de atacarlo", dijo Germán al canal Todo Noticias frente a la remisería donde ocurrió el hecho.Según el conductor, todo "fue muy rápido, cinco minutos y terminó todo" ya que "el chico quedó acá ensangrentado, herido grave y falleció, se sentó en el banco y cayó al piso"."Los bomberos voluntarios que están a la vuelta lo auxiliaron primero, la ambulancia tardó unos 15 minutos, pero era muy grave la herida", afirmó Germán, quien sostuvo que la víctima solía vender en la zona.El hombre añadió que "la mujer quiso pedir un remis pero no la quisieron llevar por la situación y aparentemente la agarraron también", mientras que "el muchacho trató de escaparse" pero fue aprehendido.Según las fuentes, en un principio trascendió que se trataba de una pareja pero luego los investigadores determinaron que el joven era el hijo de la mujer, quien declaró como testigo.El hecho ocurrió alrededor de las 17.30 del viernes en la calle Maipú al 300, entre Belgrano y Pueyrredón, a metros del Teatro Maipú de Banfield, partido de Lomas de Zamora, en la zona sur del Gran Buenos Aires.Fuentes policiales y judiciales informaron a Télam que la víctima, quien todavía no había sido identificada, estaba trabajando como vendedor ambulante en esa zona céntrica.En ese momento, el joven mantuvo un intercambio de palabras con una mujer para que le comprara algo hasta que el hijo de ella apareció y lo increpó porque aparentemente creyó que le quería robar.Según las fuentes, el agresor extrajo un cuchillo con el que apuñaló al comerciante en el cuello.La víctima quedó tendida en grave estado, por lo que las personas que pasaban por el lugar llamaron al número de emergencias 911.Al llegar, los efectivos constataron que el muchacho estaba fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas.En tanto, la Policía aprehendió al acusado, quien quedó a disposición del fiscal Gramajo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial Lomas de Zamora.Los investigadores analizaron las cámaras de seguridad de la cuadra para corroborar lo sucedido, aunque hasta el momento estaba descartado que el vendedor haya querido robarle a la mujer y que se haya tratado de un homicidio en legítima defensa.Además, los pesquisas procuraban que familiares o allegados al joven concurran a la comisaría para identificarlo ya que entre sus ropas no tenía documentación.