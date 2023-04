Francia fijó un impuesto de 3 euros a los envíos de libros de Amazon

Nueva medida busca proteger a las librerías tradicionales en Francia. Foto: Carlos Brigo.

El Ejecutivo justifica en el decreto su decisión de los 3 euros por el aumento de la inflación en el país, así como para respetar las normativas europeas de libre mercado

Foto: Carlos Brigo.

El decreto se enmarca dentro de la política cultural conocida como "Ley Darcos" del 30 de diciembre del 2021 sobre el mercado del libro

Por decreto,y otras plataformas digitales, una medida que busca proteger a las librerías tradicionales, duramente golpeadas en todo el mundo al enfrentar cierta "competencia desleal" del mercado online.La medida, establecida por en un decreto presidencial firmado por el presidente francés Emmanuel Macron fue publicado el viernes en el boletín oficial, entrará en vigencia el 7 de octubre, y sigue las recomendaciones de la Autoridad de Regulación de Comunicación Electrónica, Correos y Distribución de Prensa (Arcep), que ya en abril de 2022 había propuesto una tarifa mínima de 3 euros en gastos de envío para todos los pedidos inferiores a 35 euros., para los que el precio mínimo del impuesto será solo de 0,01 euros.De esta manera, el Gobierno busca incentivar la compra en las pequeñas librerías, que en Francia conforman una de las redes más densas del mundo, según consignó la agencia de noticias francesa AFP.Según las estimaciones del Gobierno,Diversos estudios de mercado en Francia, pero que tienen un correlativo similar en otros países, dan cuenta de que estos comercios no pueden competir con los precios de distribución que ofrecen las plataformas digitales y en particular Amazon, que acapara buena parte del mercado.En Francia, el precio del libro es fijo.Por ello,, más alta que la finalmente aprobada por el Gobierno.El Ejecutivo justifica en el texto del decreto su decisión de los 3 euros por el aumento de la inflación en el país, así como para respetar las normativas europeas de libre mercado., sostuvo en un comunicado el SLF, aunque criticó la "casi gratuidad" de los pedidos superiores a 35 euros y pidió una tarifa postal ventajosa que ayude a "hacer a las librerías verdaderamente competitivas".El decreto se enmarca dentro de la política cultural conocida como "Ley Darcos" del 30 de diciembre del 2021 sobre el mercado del libro. A su vez, fue una actualización de otra ley de 1981, que ya sufrió varias modificaciones motivadas por el creciente peso del comercio electrónico y, en particular, tras la llegada de Amazon.