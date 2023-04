Diputados retoma este martes sus audiencias por juicio a la Corte

En una nueva convocatoria, la comisión citó a varios periodistas, a propuesta del FdT. Foto: CIJ:

En el marco del proceso, las autoridades de la Comisión de Juicio Político pidieron al Procurador General interino, Eduardo Casal, que se tomen las "medidas disciplinarias correspondientes" contra el fiscal federal Carlos Stornelli, ante la renuencia del funcionario a concurrir a dar testimonio

Garavano -que se había ausentado en una anterior convocatoria- confirmó su presencia a las autoridades de la comisión.

Se trata de la quinta reunión testimonial de la Comisión de Juicio Político que analiza la conducta de los magistrados del máximo tribunal, y Garavano había sido citado a declarar como testigo en la última reunión del cuerpo, pero envió una nota en la cual anunció la "imposibilidad de concurrir" y pidió reprogramar la audiencia

Foto: Irma Montiel.

Foto: Leo Vaca.

El exministro de Justicia del Gobierno de Mauricio Macri, Germán Garavano, concurriría el martes próximo a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para exponer sobre el accionar de la Corte Suprema durante su gestión, en el marco del proceso de juicio político a los cuatro integrantes del máximo tribunal que se inició en febrero pasado en la Cámara baja.Fuentes parlamentarias revelaron a Télam que Garavano -que se había ausentado en una anterior convocatoria- confirmó su presencia a las autoridades de la comisión y asistiría a exponer ante los diputados el martes a partir de las 13 ante la comisión que preside Carolina Gaillard (Frente de Todos, FdT-Entre Ríos).También, confirmó su presencia la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto y la Comisión citó además para este martes a los periodistas Irina Hauser, Luciana Bertoia, Martín Granovsky, Silvana Boschi e Ignacio Miri.Desde que se inició el año parlamentario, la Comisión de Juicio Político fue una de las más activas de la cámara baja con la apertura del proceso contra los jueces de la Corte Suprema (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) y recibió varios testigos, en el marco del proceso de remoción iniciado a principios de febrero.En una nueva convocatoria, la comisión citó a varios periodistas, a propuesta del FdT para que ratifiquen lo expresado en artículos periodísticos sobre la secuencia que precedió al "fallo Muiña" (2x1) de la Corte, con el aval de tres de los cinco magistrados que en ese momento integraban el máximo tribunal.Se trata de la quinta reunión testimonial de la Comisión de Juicio Político que analiza la conducta de los magistrados del máximo tribunal, y Garavano había sido citado a declarar como testigo en la última reunión del cuerpo, pero envió una nota en la cual anunció la "imposibilidad de concurrir" y pidió reprogramar la audiencia.Tampoco, asistió en esa oportunidad el senador del PRO, José Torello, exjefe de asesores de Presidencia, que elevó un escrito a la comisión en la que dijo que "la Cámara de Diputados carece de competencia para citarme a ser interrogado en razón de mi condición de Senador de la Nación, por lo que hago saber a la señora presidente (Carolina Gaillard) que no avalo ni admito interrogatorio alguno que menoscaben la inmunidad que protegen la función que ejerzo por mandato popular".Uno de los legisladores más activos en la Comisión, el diputado del FdT, Leopoldo Moreau, sostuvo en su cuenta de Twitter que "la lucha por una Justicia independiente y transparente no la van a frenar extorsiones mafiosas de operadores judiciales o mediáticos", en referencia al proceso que se desarrolla en la Comisión de Juicio Político.En la última reunión de la Comisión también expusieron la exenfermera Gladys Cuervo, víctima de la dictadura en el Hospital Posadas, quien sostuvo que el fallo del "2x1" que benefició a Luis Muiña, uno de sus torturadores.Ese fallo de la Corte se dictó en 2017 y para la víctima del terrorismo de Estado se trató de "una amnistía encubierta" para los represores ordenada por "el partido judicial que vino a continuar con la obra del partido militar".Las preguntas formuladas por diputados del FdT, encabezados por Rodolfo Tailhade y Hugo Yasky, fueron cuestionadas por legisladores de Juntos por el Cambio (JxC), que acusaron al oficialismo de "hostigar y revictimizar" a los testigos que comparecen ante la Comisión.Otro de los testimonios fue el de Zulema Chester, hija de Jacobo Chester -secuestrado y torturado por Muiña en el centro clandestino de detención ilegal que funcionó en el Hospital Posadas- que afirmó que "la Corte Suprema eligió al represor para gestar el principio del 2x1, una decisión "que cayó muy mal" entre los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la última dictadura militar.En tanto, una de las exposiciones más extensas de esa jornada fue la del secretario letrado de la vocalía del juez de la Corte Carlos Rozenkrantz, Federico Morgenstern, quien reconoció que mantuvo reuniones con la exministra del tribunal Elena Highton en torno al 'fallo Muiña", aunque aclaró que "fueron exclusivamente sobre temas jurídicos"."Recuerdo lo alocado que me pareció el surgimiento de esa tesis en aquel momento", señaló Morgenstern, quien mantuvo un singular intercambio con los diputados .El funcionario judicial por momentos cambió de rol y realizó preguntas a los legisladores o comentó anécdotas de su vida personal.En el marco del proceso, las autoridades de la Comisión de Juicio Político pidieron al Procurador General interino, Eduardo Casal, que se tomen las "medidas disciplinarias correspondientes" contra el fiscal federal Carlos Stornelli, ante la renuencia del funcionario a concurrir a dar testimonio ante el organismo parlamentario, que lo citó en dos oportunidades.El 26 de enero pasado, la Cámara de Diputados abrió el debate en comisión sobre los 14 proyectos que planteaban el juicio político a los miembros de la Corte Suprema por distintas causales, entre ellas haber dictado el fallo para aplicar el principio del 2x1 a represores condenados o haber resuelto en beneficio de la Ciudad de Buenos Aires la polémica por los fondos coparticipables adicionales que Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016.Finalmente, el proceso se inició el 9 de febrero con la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema, luego de que el FdT consiguió imponer su mayoría para aprobar en la comisión la apertura del sumario y la acumulación de pruebas que sostengan la acusación contra Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti.