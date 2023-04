Anunciaron la programación 2023 del Festival Internacional de Clown Rojo

Marina Barbera, Chacovachi, Lucas Di Giorgio y actores, actrices y compañías de distintas partes del país, Chile, Uruguay y Brasil tomarán para de la segunda edición del Festival Independiente Internacional de Clown Rojo, que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires del 16 al 25 de junio.El festival trae este año una novedad con la incorporación de la sección especial Rojito, destinada a espectáculos de payasos para las infancias.Más de 150 obras y números de clowns de artistas de España, Paraguay, Italia, Perú, México, Colombia, Chile, Uruguay y Brasil y distintas partes de la Argentna, se presentaron a la selección de Rojo, que hoy dio a conocer su grilla definitiva, compuesta por 12 obras más 8 de la sección Rojito y cinco números de payasos.Formarán parte de la segunda edición de Rojo, las obras "Àlö!", de Santiago de Chile, con la actriz Natalia Rammsy Sánchez y dirección de Julio Muzio y Lucy Snit; "Cuidado!! Un payaso malo puede arruinar tu vida", de y con Chacovachi; "Encarnación, un delirio artístico", de la localidad de Marcos Paz, con actuación y dramaturga de Gabriela Pascual y dirección de Yanina Frankel e "Indeleble", de la provincia de Buenos Aires, de y con Sandra Rojas, que comparte dirección con Judit Gutierrez.De Córdoba llega "La Celestina, tragicomeida de Lita", con la actuación de Julieta Daga y dirección de David Piccotto y de Salta, "La normalidad" con autoría y dirección de Natalia Aparicio y dirección de Julia Muzio.Desde el Bolsón se presentará en el Rojo la esperada nueva obra escrita y dirigida por Marina Barbera, "Llegar a una fiesta", la clown de "Parece ser que me fui" también dirigirá "No te entretengas con nada", actuada por Camille Thomas, Natalia Manuel y Gabriela Greizerstein ."Mc Beth por una corona" de la ciudad de Buenos Aires, con actuación de Lala Buceviciene, Paola Sanabria y Alito Dubal y dirección de Buceviciene; "Niños Perdidos" de Villa Ballester con actuación de Lía Mayer y dirección de Santiago Legón; "Pozo" de la ciudad de La Plata, con actuación de Juliana Ramirez y dirección de George Lewis y "Tanga, homenaje a las cancionistas" desde El Bolsón, hecha y actuada por Maia Lopardo, completan los espectáculos de Rojo.Los números seleccionados son Detectivas, Dúas Claun, Lucas Di Giorgio, padre Ruben, Juan Osuna y Gaby Mercado, Sala de espera (Chile), Payasa Maleza (Chile), Sin Título y Diego Vilardebo.En Rojito habrá espectáculos de Brasil, Chile, Uruguay, Tigre, Merlo y ciudad de Buenos Aires, entre otros lugares.También habrá una serie de talleres para Residencia Rojo que aún se están definiendo y que se anunciarán a la brevedad en @rojofestivalindependienteRojo es motorizado por un equipo independiente coordinado por los payasos Santiago Legón y Luis Levy.“Es inevitable volver tras ver el apoyo amoroso, generoso, sentido y generalizado de la comunidad payasa en Rojo 2022, al estar gestando en equipo un espacio de cruce, expansión y crecimiento para todes. Por eso este año sumaremos un espacio de Residencia”, aseguró Santiago Legón al anunciar la grilla 2023.Por su parte, Luis Levy señaló: “En los tiempos que corren, donde todo es efímero, pasajero, y por demás rápido, elegimos hacerlo de nuevo y es una invitación a continuar creciendo, a no detenernos; nunca es pasajero el abrazo entre el corazón del público y el amor de los artistas, ese abrazo inmenso que se concreta en la risa, en la emoción y en el aplauso de cada final. Rojo es una fiesta en la que todos dan lo mejor”.