Tras el parate por la pandemia, 20 veteranos de guerra viajan hacia Malvinas

Veinte excombatientes correntinos emprendieron este viernes un viaje con destino a las Islas Malvinas, donde rendirán un homenaje en el cementerio de Darwin a los compañeros que perdieron la vida en la guerra de 1982.El grupo se concentró esta mañana en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Corrientes, donde fueron despedidos por familiares y amigos y también por el presidente de la Asociación de Ex Combatientes de Corrientes José Galván, informaron fuentes del Gobierno provincial.Posteriormente, el avión partió desde el aeropuerto de Corrientes, “Dr Piragine Niveyro” con los 20 veteranos de guerra oriundos de distintas localidades de la provincia y dos periodistas que registrarán el homenaje y las actividades que se realizarán durante diez días.Los ex ex combatientes que viajaron son Jorge Aguirre (Capital), Ernesto Acevedo (Capital), Carlos Arce (Mocoretá), Héctor Canteros (Bella Vista), Juan Canteros (Goya), Ángel Flores (Capital), Eladio Galarza (Capital), Miguel García (Chavarría), José López (Chavarría), José Rito López (Empedrado), Pantaleón López (Empedrado), Froilán Morales (San Miguel), Pedro Molina (Itatí), José Niveiro (Monte Caseros), Pedro Pérez (San Luis del Palmar), Toribio Pared (San Roque), Alcides Ramírez (Paso de la Patria), Jorge Rodríguez (Curuzú Cuatiá), Laureano Romero (San Luis del Palmar), Ángel Sosa (Esquina) y Eusebio Valenzuela (Mantilla)Además, la comitiva se completa con los periodistas correntinos, Daniel Toledo y Armando Cattáneo, que documentarán todas las actividades del viaje de los excombatientes.Finalmente, se informó que el viaje estaba programado para 2020, pero fue suspendido por la pandemia de coronavirus.La Dirección Provincial Malvinas Argentinas, informó que el contingente permanecerá en las Islas Malvinas hasta el 18 de abril.