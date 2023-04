Fer Dente: "Las nuevas generaciones se están encontrando con el encanto de la tele en vivo"

"La paso muy bien en el programa, creo que lo bueno que tiene la conducción es que aparece la impronta de uno"/ Foto: Maxi Luna

La "China" Suárez, Marcelo Tinelli, Martín Bossi, Cazzu, Karina "la Princesita", Paula Chávez y Darío Barassi son algunas de las figuras que pasaron por "Noche al Dente", el show nocturno de entrevistas, canciones y encuentros que de lunes a viernes el cantante y actor Fer Dente conduce por América TV."En octubre del año pasado mi productor me llamó para ofrecerme algo parecido a esto que era un formato para plataformas y yo le dije que me divertía mucho hacer tele diaria y a partir de ahí hicimos un piloto en diciembre, que se aprobó a los pocos días y desde enero hasta el 20 de marzo, cuando salió el programa al aire, estuvimos trabajando con un equipo de producción enorme armando este formato que nos tiene muy orgullosos y felices y que construyendo programa a programa", cuenta Fer Dente en charla con Télam sobre la génesis del programa con el que anima la noche de América TV.Y, agrega: "La paso muy bien en el programa, creo que lo bueno que tiene la conducción es que aparece la impronta de uno más allá de que uno nunca es 100 por ciento uno frente a la cámara y el micrófono, pero la base es definitivamente lo que uno es y está bueno vincularme desde ahí con los invitados y construir en el formato".Estrella luminosa del musical argentino, bailarín, cantante, actor y presentador, Dente parece moverse como pez en el agua en un formato ideado para que explote sus mejores destrezas y donde hace gala de una encomiable empatía con los invitados.- Nos gusta mucho el late night como universo y siempre es un puntapié pero a nosotros como argentinos no nos gustan tanto los formatos cerrados, hasta "Gran Hermano" tuvo una mirada argentina. En algunos programas hago monólogo a veces no, casi siempre es en vivo, tiene una entrevista muy larga; hacemos un formato que tiene cosas del late night pero donde nos movemos con libertad absoluta en un formato más personal que nos contiene.- Es un trabajo en equipo, se trata de una concepción absolutamente grupal, tenemos un productor general que va marcando el camino y con él hacemos el trabajo de mesa diario, entre todos, día a día, horas y horas. Pensamos cada programa como un traje a medida, no es lo mismo que venga Cazzu, Paula Chávez o Mauricio Dayub, que por ahí quieran o no quieran cantar y entonces hay que pensar alternativas, requerimientos artísticos y de producción que no son iguales; lo más importante es cómo se mueve el personaje invitado dentro del formato. Siento que todavía estamos construyendo "Noche al Dente", lo que tenemos claro es que queremos que sea un buen entretenimiento para la gente que lo está mirando.- La llegada de Marcelo es espectacular, América es un canal superfamiliar, uno se siente muy a gusto con toda la gente que trabaja y todos estamos muy contentos y entusiasmados con su incorporación que viene a sumar una mirada como la de él que tiene un peso enorme en la historia de la televisión argentina. Creo que la combinación entre América y Marcelo va a ser poderosa.- Bueno, todos lo sabemos, Marcelo construyó una televisión del entretenimiento, es parte de nuestro ADN, no existe nadie mejor que él para entender qué entretiene y con qué empatiza la gente, obviamente que tenerlo en el canal y cerca del programa es un hándicap inestimable.- Me siento bien, entiendo que tengo una exposición que hasta ahora no había tenido por el hecho de estar todos los días al aire con los resultados que estamos teniendo, para mí el programa es un constante crecimiento, de otro lado estoy contento de llegar a gente que por ahí no me conocía, construir ese puente entre la tele y la gente. Después, bueno, te impacta el cariño de gente que ni conocés, la popularidad en redes sociales y la cantidad de mensajes que recibo por todos lados de gente que conozco, que no conozco o que conozco y no veo hace años. Soy un privilegiado.- La tele es una puerta abierta donde todo puede ser, creo que es algo que acompaña, que forma parte de nuestros hogares, tenemos un vínculo de mucha fidelidad con la televisión, creo que en la pandemia la apagamos un poco porque no nos gustaban las noticias que teníamos que ver y escuchar, pero me parece que la gente está volviendo a la televisión y que las nuevas generaciones se están encontrando con el encanto que tiene la tele en vivo.