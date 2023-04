Cómo es la versión disruptiva de "La sirenita", la obra que Benjamin Lacombe

Lacombe (París, 1982) representa a nueva generación de ilustradores

Avanzando más allá de sus atributos como ilustrador, que lo han convertido en uno de los trazos más reconocidos de la actualidad, el francés Benjamin Lacombe retoma el mítico cuento "La sirenita" para ofrecer nuevas representaciones visuales del relato en un libro que presentará en la Argentina durante la próxima Feria del Libro, y en el que desliza la hipótesis de que que Hans Christian Andersen, el autor de la célebre historia, se camufló en el personaje como desahogo para sobrellevar el amor imposible por un hombre.



Al ilustrador francés le gusta meterse con los clásicos y retorcerlos para hallar en ellos sentidos ocultos que escapen al lugar común con el que han sido leídos a través del tiempo: lo hizo con "Alicia en el país de las maravillas" y "Alicia a través del espejo" -los dos recordados textos de Lewis Carroll-, con Frida Kahlo y la guillotiinada reina María Antonieta. Ahora, es el turno de la célebre figura mitológica que desde la "Odisea" de Homero ha servido para metaforizar tanto la tentación como la protección o el sufrimiento amoroso: en el libro publicado por Edelvives, el personaje que hibrida cuerpo humano con forma de pez aparece retratada en tonos azules y aire andrógino.



Lacombe (París, 1982) representa a nueva generación de ilustradores, cuyas creaciones -preciosistas, de profuso color, melancólicas y repletas de detalles- se han expuesto en París, Roma, Tokio y Madrid. Su primer libro publicado, "Cereza guinda", lo convirtió en una celebridad mundial, apuntalado por una reseña de la conocida publicación Time Magazine que en 2007 lo calificó como uno de los mejores libros juveniles de ese año en EEUU. Desde entonces ha escrito e ilustrado numerosos libros como "Cuentos macabros", de Edgar Allan Poe; "El herbario de las hadas", su primer álbum ilustrado en formato digital; o "Nuestra Señora de París", impactante edición de una de las inmortales obras de Victor Hugo.



El ilustrador francés conoció la historia de la sirena en la versión audiviovisual que hizo Disney en 1989 y se obsesionó hasta hallar con otras lecturas menos amables que el relato de amor correspondido que plantea el filme, como la que encontró durante una conferencia de estudios de género dictada por la Universidad de Harvard. "Con el tiempo he podido indagar en las distintas versiones y descubrí que en 'La sirenita' había una intrahistoria. Y es que es una carta de amor de Andersen a su amor imposible, Edvard Collin", señaló el autor en una entrevista reciente.



El autor de "Los amantes mariposa" y "Genealogía de una bruja" alude en sus palabras al romance frustrado que Hans Christian Andersen, autor del célebre relato en el que se inspira la película de Disney, entabló con un joven aristócrata que no correspondió a sus sentimientos y se casó con una mujer, según la leyenda el mismo día en que el escritor danés empezó a escribir esta historia como un desahogo para empezar a transitar su tristeza.



El libro recoge fragmentos de algunas de las más de 300 cartas que el escritor intercambió con Collin. "Además de ilustrar 'La sirenita' -indicó Benjamín durante la presentación de la traducción al castellano de su libro-, quería arrojar luz sobre ese amor de Andersen y sobre esas cartas de amor, que es la primera vez que se han traducido al español. Y en esta edición también rescatamos el final original del cuento, que Andersen desechó, pero que es muy revelador”.



Lacombre ofrece entonces no solo una nueva imaginaría visual en torno al clásico del escritor danés sino también una lectura sobre la identidad de género. Así lo explica el propio ilustrador: "En realidad no estamos hablando de sirenas o de alguien que se enamora de otra persona. Para mí es la historia de alguien que quiere cambiar de condición, de alguien que elige el dolor y perder la voz para convertirse en mujer”.



Lacombe llegará a fin de mes a la Argentina para participar de la Feria del Libro -donde se presentará el 2 de mayo- y ofrecerá una charla el 4 de mayo a las 12 en el Malba titulada "El enigma del origen: La sirenita". Allí contará la trastienda de su reversión de este clásico y dará detalles sobre las conjeturas que fue construyendo a partir del proceso de investigación previo a la concreción de su libro, como ya anticipó en una entrevista reciente con medios españoles: Andersen es la sirenita, por eso la sirenita tiene sus rasgos, sus ojos, su pelo… Aunque Andersen describía a la sirenita como un ser extremadamente bello y él no era especialmente agraciado, por lo que he tenido que embellecerla un poco".



Durante su estadía en Buenos Aires, el ilustrador presentará también "Las brujas", una enciclopedia breve que transita entre lo imaginario y lo real por distintas épocas, lugares y tradiciones del mundo, con un guiño a la revisión feminista de estas mujeres insumisas. Lacombe vendrá acompañado por Sébastien Perez, quien fue su partenaire creativo en obras como "Genealogía de una bruja", "Ruiseñor", "El herbario de las hadas", "Los superhéroes odian las alcachofas" y "Destinos perrunos".



Perez presentará "Las hadas", una recopilación de tradiciones fantásticas que que recorre lugares como Irán, los países eslavos o India, y en la que propone un viaje que bebe de diversas obras de la literatura universal y de leyendas a partir de la historia de Adam, un niño que nació en el mundo de las hadas.