Funcionarios y dirigentes destacan acuerdo YPF-Maxus y el rol del titular de la petrolera

Funcionarios y dirigentes destacaron el trabajo de González, quien está al frente de YPF / Foto: TW

Miembros del Gabinete nacional del Gobierno y dirigentes políticos destacaron como "un gran logro" el acuerdo que alcanzó YPF por el caso Maxus en Estados Unidos, a partir del cual se desestimarán todas las acciones iniciadas contra la petrolera argentina y Repsol, y otorgará una liberación y absolución de reclamos presentados en su momento por el Fideicomiso de Liquidación de Maxus por hasta US$ 14.000 millones.



Al mismo tiempo, valoraron el rol del presidente de la firma nacional, Pablo González, así como de su equipo de trabajo, en las negociaciones, ya que YPF deberá abonar un monto equivalente sólo al 2% de la cifra original de la demanda.



Al respecto, el ministro de Economía, Sergio Massa, subrayó a través de Twitter que este entendimiento es un "gran logro de YPF, un éxito de Pablo González, una gran victoria para nuestro País", a la vez que puso en valor la labor del presidente de la petrolera argentina: "¡Felicitaciones!".





Gran logro de @YPFoficial, un éxito de Pablo González, una gran victoria para nuestro País.

¡Felicitaciones! https://t.co/J9nRblkvLX — Sergio Massa (@SergioMassa) April 7, 2023

Este acuerdo alcanzado por @YPFoficial es una gran noticia para todos los argentinos y argentinas. Fortalece el camino de soberanía energética iniciado en 2012 con la recuperación de la compañía. https://t.co/t4Loz6nn7k — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) April 7, 2023

Mis felicitaciones para Pablo González, presidente de YPF,y su equipo por la excelente negociación llevada a cabo logrando este acuerdo. Se cerro una controversia con el Fideicomiso de Liquidación Maxus luego de casi 20 años de litigio, a través de solo el 2% del monto reclamado https://t.co/UYjtCyhDdP — Flavia Royon (@FlaviaRoyon) April 7, 2023

Firma del acuerdo / Foto: TW @ypfoficial

Historia del litigio

Por su parte,, remarcó que este acuerdo "es una gran noticia para todos los argentinos y argentinas", y que "fortalece el camino de soberanía energética iniciado en 2012 -durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner- con la recuperación de la compañía".También, destacó a través de la misma red social la "gran tarea" de YPF al confirmarse el acuerdo por el caso Maxus.Asimismo,, puntualizó: "Se cerró una controversia con el Fideicomiso de Liquidación Maxus luego de casi 20 años de litigio, a través de solo el 2% del monto reclamado".Royon, además, explicó que, "con este cierre, YPF se libera no sólo de este litigio que ha obstaculizado sus negociaciones internacionales sino que podrá reforzar el rumbo de crecimiento y generación de valor que está llevando adelante siendo un actor fundamental en el desarrollo energético nacional".El acuerdo determina que el Fideicomiso de Liquidación de Maxus desistiría de las reclamaciones contra YPF y Repsol en el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware, al igual que todas las demandas actuales y futuras contra ambas compañías.A cambio de esto, YPF y Repsol se comprometieron a pagar al Fideicomiso un monto de US$ 287,5 millones cada uno, lo que hace un total de US$ 575 millones.El acuerdo está sujeto a aprobación judicial y otras condiciones que deberán cumplirse a lo largo de los próximos meses, detalló YPF en un comunicado.González, ex vicegobernador de Santa Cruz, se había referido a este litigio en un acto que compartió el último lunes en Río Gallegos con la gobernadora Alicia Kirchner, con quien firmó acuerdos para la implementación de inversión social en la provincia.Por su lado,, calificó al acuerdo como un "hecho fundamental para la resolución de este litigio" y "una noticia relevante y muy trascendente para YPF y por ende para el país"."Este entendimiento conlleva tranquilidad para los accionistas, empleados e inversores de YPF, quienes deben seguir apostando por el crecimiento de nuestra empresa de bandera que repercute de manera positiva y determinante en el resto de la industria energética del país", amplió Galuccio, en declaraciones a EconoJournal.En la misma línea,afirmó, en diálogo con la radio AM 530, que el acuerdo YPF-Maxus implica "un alivio para las cuentas de YPF y las proyecciones de inversión de la compañía".Esto significaba "una contingencia enorme para YPF" y, ahora, "la empresa podrá destinar recursos a su actividad principal, que es la exploración y explotación de petróleo", señaló Carbajales.En un comunicado, YPF recordó que, tras su privatización en 1992, la compañía desplegó una estrategia de expansión internacional en la adquirió Maxus, una empresa estadounidense de petróleo y gas.Por entonces, esta firma contaba con activos en diversos países del mundo (EEUU, Bolivia, Indonesia, Ecuador y Venezuela), lo que para YPF -controlada por Repsol- significó el puntapié de una estrategia de negocios que a la luz de la época se presentaba como atractiva.En 1986, Maxus había vendido su negocio de químicos a Occidental Chemical Corporation y aceptado indemnizar a la misma por los pasivos ambientales derivados de sus operaciones.En 2005, el Estado de Nueva Jersey demandó a Occidental y a Maxus -añadiendo más tarde a YPF y Repsol- por la contaminación del río Passaic -a 10 kilómetros de la ciudad de Nueva York- con residuos químicos.Occidental hizo valer su indemnidad y Maxus, que había adquirido YPF en 1995, honró sus obligaciones hasta que el 17 de junio de 2016 tomó la decisión de presentarse en concurso y posteriormente se decretó su quiebra.En junio de 2018, el Fideicomiso de Maxus demandó a YPF y Repsol y ciertas subsidiarias, por un monto de hasta US$ 14.000 millones ante el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware.El Fideicomiso alegó que Maxus tuvo la intención de obstaculizar, retrasar o defraudar a sus acreedores.Tras años de litigio y negociaciones, el Fideicomiso de Liquidación de Maxus y luego de obtener de parte de la petrolera argentina, en junio de 2002, una decisión de juicio sumario parcial por parte del Tribunal de Quiebras, YPF y Repsol llegaron a un acuerdo de conciliación.